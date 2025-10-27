Tierischer Einsatz: Feuerwehr Mödling befreit Schwein auf Schnellstraße

Auf dem Rückweg von einer Ausbildung in Deutschland erlebte die Feuerwehr Mödling eine ungewöhnliche Rettungsaktion: Mitten auf der Schnellstraße stand ein Schwein – und brauchte Hilfe.

Was als normale Rückfahrt begann, endete für vier Mödlinger Feuerwehrmänner in einer besonderen Rettungsmission. Nach einer Heißausbildung in Deutschland entdeckten sie auf einer Schnellstraße ein Schwein, das orientierungslos zwischen den Fahrbahnen umherlief. Ohne zu zögern, sicherten die Feuerwehrkräfte die Stelle ab und leiteten die Rettung ein.

©Feuerwehr Mödling Die Feuerwehr Mödling entdeckte in Deutschland auf einer Schnellstraße ein Schwein, das orientierungslos zwischen den Fahrbahnen umherlief.

Zusammenarbeit über Grenzen hinweg

Die Feuerwehr Mödling bekam rasch Unterstützung vom deutschen ADAC, der mit einem Pannenfahrzeug half, die Fahrbahn zu sichern. Kurz darauf traf auch die Polizei ein und sperrte den Abschnitt für kurze Zeit. Gemeinsam gelang es, das Tier vorsichtig in den angrenzenden Grünstreifen zu lenken. Dort beruhigte sich das Schwein schnell und zeigte sich erstaunlich unbeeindruckt von den vielen Helfern.

Schwein sicher geborgen und übergeben

Nachdem das Tier in Sicherheit war, organisierte die Polizei einen passenden Tierkäfig. In gemeinsamer Teamarbeit von Feuerwehr, Polizei und ADAC konnte das Schwein schließlich eingefangen und seinem Besitzer übergeben werden. Für alle Beteiligten war es ein erfolgreicher und zugleich herzerwärmender Einsatz, der zeigte, dass Hilfe keine Grenzen kennt – weder geografisch noch tierisch.

Glückliches Ende und gute Tat

Nach rund einer Stunde war die Rettungsaktion abgeschlossen. Die Mödlinger Feuerwehr setzte ihre Heimreise fort – mit einem Lächeln und dem guten Gefühl, einem Tier das Leben gerettet zu haben. Ein Einsatz, der zeigt: Auch auf dem Rückweg von einer Ausbildung kann jederzeit eine echte Heldentat warten.