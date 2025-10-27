Durchfallgefahr: Dieses Billa Bio Produkt wird jetzt zurückgerufen

Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes ruft der Produzent Evergreen Agrarprodukte GmbH das Produkt „BILLA Bio Mungobohnensprossen 200g“ zurück. In einer Routineuntersuchung wurden krankheitserregende Keime gefunden.

Wie die Evergreen Agrarprodukte GmbH am Montag bekanntgab, betrifft der Rückruf alle Packungen des Produkts mit Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bis inklusive 30. Oktober 2025. Bei einer Routineuntersuchung wurde eine mikrobiologische Kontamination mit VTEC/STEC Bakterien festgestellt. Diese Erreger können beim Menschen schwere Durchfallerkrankungen auslösen.

Vorsicht beim Rohverzehr

Zwar weist das Etikett darauf hin, dass die Sprossen vor dem Verzehr durcherhitzt werden müssen, dennoch könne eine Gesundheitsgefährdung – insbesondere bei Rohverzehr – nicht ausgeschlossen werden, so das Unternehmen. Kunden werden daher ausdrücklich gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren.

©Screenshot Billa Onlineshop Bei diesem Produkt wurden Keime gefunden

Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

Der gesamte Warenbestand wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Bereits gekaufte Produkte können auch ohne Kassenbon in den Filialen zurückgegeben werden.

Hier kannst du Infos einholen Bei Fragen steht die Evergreen Agrarprodukte GmbH unter 02252 / 85330 (Mo–Fr, 09:00–16:00 Uhr) oder [email protected] zur Verfügung.

Das Unternehmen entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Rückrufwarnung bedeutet nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Hersteller, Importeur oder Händler verursacht wurde. Sie dient ausschließlich dem vorsorglichen Verbraucherschutz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 09:53 Uhr aktualisiert