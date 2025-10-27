Halloween-Alarm: Drei Kinderkostüme fielen im Sicherheitstest durch

Die AK Oberösterreich hat Kinderkostüme getestet – mit erschreckendem Ergebnis: Drei von elf Verkleidungen sind unsicher, eine dürfte wegen Schadstoffen gar nicht verkauft werden.

Drei Produkte fielen im Sicherheitstest durch – wegen Brandgefahr oder fehlender Warnhinweise.

Drei Produkte fielen im Sicherheitstest durch – wegen Brandgefahr oder fehlender Warnhinweise.

Am 31. Oktober ist Halloween – und viele Kinder verwandeln sich wieder in Hexen, Vampire oder Geister. Doch Vorsicht: Nicht alle Kostüme sind so harmlos, wie sie aussehen. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat elf Kinderverkleidungen im Preisbereich zwischen 8 und 44 Euro überprüft. Das Ergebnis ist alles andere als zum Lachen: Drei Produkte fielen im Sicherheitstest durch – wegen Brandgefahr oder fehlender Warnhinweise.

Flammen statt Spaß

Brennende Kerzen in Kürbissen oder Laternen gehören zu Halloween einfach dazu – doch sie können gefährlich werden. Im AK-Test wurden Kostüme gezielt entzündet, um das Brennverhalten zu prüfen. Besonders schlecht schnitten die Masken „Zombie-Clown“ und „Zombie-Skelett“ ab: Sie erfüllten die Sicherheitsanforderungen nicht. Auch beim Vampir-Kostüm hätte der Warnhinweis „Von Feuer fernhalten“ verpflichtend angebracht sein müssen.

Wie sicher sind Halloweenkostüme für Kinder wirklich? Ich prüfe beim Kauf immer die Sicherheitskennzeichnungen und Warnhinweise Ich achte darauf, dass Kostüme aus schwer entflammbaren Materialien bestehen Ich rieche am Produkt – wenn es stark chemisch riecht, kaufe ich es nicht Ich lasse Kinder niemals mit offenem Feuer oder Kerzen in Kostümen spielen Ich kaufe hauptsächlich Markenprodukte oder geprüfte Ware aus Österreich/EU Ich habe mir über die Sicherheit von Kostümen ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Ich bastle oder nähe Kostüme lieber selbst – dann weiß ich, was drin ist Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Schadstoffe im Kostüm

Neben der Feuergefahr untersuchten die Tester auch chemische Inhaltsstoffe. Zwar wurden keine verbotenen Flammschutzmittel entdeckt, jedoch enthielt die Maske eines Geisterkostüms einen so hohen Anteil an Weichmachern, dass sie laut Vorschrift gar nicht verkauft werden dürfte. Gerade bei Masken oder Scherzgebissen sollten Eltern auf verdächtige Gerüche achten – sie können auf schädliche Chemikalien hinweisen.

So bleibt Halloween sicher

Eltern sollten Kinderkostüme vor dem Tragen immer waschen oder zumindest über Kleidung anziehen, um Hautkontakt zu vermeiden. Achten Sie auf Warnhinweise wie „Von Feuer fernhalten“ und meiden Sie stark riechende Produkte. Kunststoffmasken besser nur kurz tragen und vorab mit warmem Wasser reinigen. Und ganz wichtig: Kinder immer von offenem Feuer wie Kerzen oder Fackeln fernhalten – damit Halloween gruselig bleibt, aber nicht gefährlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 10:03 Uhr aktualisiert