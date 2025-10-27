Fünf Verkehrstote in der letzten Woche: Zahl der Unfallopfer steigt

Zwei Pkw-Lenker, ein Motorradfahrer, ein Fußgänger und ein Pkw-Mitfahrer kamen in der vergangenen Woche auf Österreichs Straßen ums Leben. Besonders tragisch war ein Unfall in der Steiermark

Am Samstag, dem 25. Oktober 2025, kam es im Bezirk Leibnitz (Steiermark) zu einem besonders schweren Verkehrsunfall. Gegen 1.40 Uhr war ein 38-jähriger Autofahrer auf der A9 Pyhrn-Autobahn in Richtung Spielfeld unterwegs, als es bei Lebring nach einem Überholmanöver zu einer heftigen Kollision mit einem ungarischen Pkw kam. Beide Fahrzeuge dürften sich dabei mit erheblichem Geschwindigkeitsunterschied berührt haben. Das ungarische Auto geriet in Vollbrand, die 27- und 30-jährigen Insassen kamen ums Leben. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden feststellen. Der 38-jährige Unfalllenker erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung.

Zwei Tote am Wochenende

Zwei der insgesamt fünf Verkehrstoten der vergangenen Woche verunglückten am Wochenende. Insgesamt kamen drei Personen auf Autobahnen, eine auf einer Landesstraße (B) und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben. Drei Todesopfer wurden in der Steiermark, zwei in Tirol registriert.

Alkohol, Tempo und Regelverstöße als Hauptursachen

Nach Angaben der Polizei waren die vermutlichen Hauptunfallursachen in zwei Fällen eine Missachtung von Verkehrsregeln, in jeweils einem Fall Alkoholisierung, Drogen- oderMedikamenteneinfluss sowie nicht angepasste Geschwindigkeit. Drei der fünf Todesopfer waren ausländische Staatsangehörige.

Verkehrsbilanz 2025: 338 Todesopfer bisher

Zwischen 1. Jänner und 26. Oktober 2025 kamen laut vorläufigen Zahlen 338 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 302 Todesopfer, im Jahr 2023 342. Damit liegt die Zahl der Verkehrstoten 2025 wieder über dem Vorjahreswert.