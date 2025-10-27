Neuer Eigentümer: Slowenen übernehmen Humanic

Der slowenische Einzelhändler Mass und der Finanzinvestor Advance Capital Partners kaufen die Humanic-Mutter Leder & Schuh. Der traditionsreiche Grazer Konzern soll Teil der Mass-Gruppe werden, aber weiterhin eigenständig bleiben.

Der Grazer Schuhhändler Leder & Schuh AG, bekannt für die Marken Humanic und Shoe4You, steht vor einem Eigentümerwechsel. Das Unternehmen wurde 1872 in Graz gegründet und zählt damit zu den ältesten Schuhhandelsfirmen Europas. Heute betreibt Leder & Schuh 210 Filialen in neun Ländern mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Slowenischer Händler und Finanzinvestor übernehmen

Die slowenische Mass-Gruppe und der Finanzinvestor Advance Capital Partners haben sich mit den Eigentümern von Leder & Schuh auf eine Übernahme geeinigt. Die Verträge sind bereits unterzeichnet, nun steht noch die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden aus. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Nach dem Abschluss des Deals soll Humanic Teil der Mass-Gruppe werden, aber weiterhin mit Sitz in Graz als eigenständiges Unternehmen agieren.

Mass expandiert in den Alpenraum

Der Einzelhändler Mass wurde 1990 in Slowenien gegründet und eröffnete sein erstes Geschäft in Ljubljana. Seit 2024 ist das Unternehmen auch in Österreich aktiv – unter der eigenen Marke sowie als Franchise-Partner von Skechers. Aktuell betreibt die Gruppe 79 Filialen in Slowenien, Kroatien und Österreich.

Wachstum durch neue Filialen geplant

„Mit Mass gewinnen wir einen starken und erfahrenen Partner, der unsere Vision teilt, während Advance Capital Partners uns die finanzielle Stabilität bietet, die für unsere weitere Entwicklung entscheidend ist“, sagte Armin Weger, CEO von Leder & Schuh, in einer Aussendung. Die neuen Eigentümer planen, in den nächsten fünf Jahren rund 60 neue Filialen in Europa zu eröffnen. „Mass und Leder & Schuh ergänzen sich geografisch und strategisch perfekt“, erklärte Sašo Apostolovski, CEO und Gründer von Mass. „Wir wollen alle unsere Marken weiterentwickeln und unsere Wachstumsstrategie beschleunigen.“

Ziel: Stärkere Position in Mittel- und Südosteuropa

Mit der Übernahme entsteht eine stärkere, international vernetzte Handelsgruppe im Schuhsegment. Beide Unternehmen sehen darin eine Chance, Marktanteile in Mittel- und Südosteuropa auszubauen – und die österreichischen Marken Humanic und Shoe4You langfristig zu sichern.