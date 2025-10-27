MeinAMS startet: Was sich jetzt für alle Arbeitssuchenden ändert

Ab 17. November startet das AMS mit „MeinAMS“ eine neue digitale Plattform. Arbeitssuchende können künftig einfacher Anträge stellen, Termine verwalten und Förderungen online beantragen.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) modernisiert seinen Online-Auftritt: Ab 17. November 2025 ersetzt die neue Plattform „MeinAMS“ das bisherige eAMS-Konto. Das Ziel: eine moderne, sichere und leicht bedienbare Lösung für Arbeitssuchende in ganz Österreich. Damit sollen Behördengänge digital einfacher, schneller und transparenter werden. Schon jetzt werden Nutzer über den bevorstehenden Umstieg informiert.

Digitaler Neustart: Was sich jetzt für Kunden ändert

Mit „MeinAMS“ wird der Online-Zugang zu AMS-Services deutlich übersichtlicher. Arbeitssuchende können sich künftig digital zur Arbeitssuche melden, Arbeitslosengeld oder Förderungen beantragen, Termine verwalten und Bewerbungen dokumentieren – alles an einem Ort. Die Plattform ist nicht nur einfacher zu bedienen, sondern auch für Smartphones und Tablets optimiert, was besonders mobil aktive Nutzer freuen dürfte.

Fokus auf Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit

AMS-Vorstand Johannes Kopf betonte, dass die neue Plattform ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung ist: „Mit MeinAMS machen wir einen großen Schritt nach vorne. Die Plattform ist einfacher zu bedienen, bietet mehr Sicherheit und reduziert bürokratische Hürden.“ Besonderes Augenmerk liegt auf Datensicherheit und den nahtlosen Übergang: Während der dreiwöchigen Umstellungsphase bleiben alle Services weiterhin verfügbar.

Übergangsphase ab November

Die Umstellung erfolgt in mehreren Schritten. Ab 27. Oktober erhalten alle Nutzer des bisherigen eAMS-Kontos Informationen über den bevorstehenden Wechsel. Ab 17. November 2025 startet die dreitägige Übergangsphase: Wer sich noch im alten System anmeldet, bekommt automatisch eine Einladung zum neuen Portal MeinAMS. Danach soll der Wechsel vollständig abgeschlossen sein.

Zahlen zeigen: eAMS war beliebt

Im Jahr 2024 nutzten rund 629.000 Personen das eAMS-Konto – insgesamt gab es über 35,5 Millionen Zugriffe. Das zeigt, wie wichtig digitale Angebote für Arbeitssuchende geworden sind. Mit „MeinAMS“ will das AMS an diesen Erfolg anknüpfen und gleichzeitig auf modernere Technik setzen, um zukünftige Entwicklungen leichter integrieren zu können.

Wichtig: altes eAMS-Konto rechtzeitig umstellen

Mit „MeinAMS“ macht das AMS den nächsten großen Schritt in Richtung Digitalisierung. Das neue System soll einfacher, schneller und sicherer sein – und Arbeitssuchenden in ganz Österreich den Behördenalltag erleichtern. Wichtig: Wer noch ein altes eAMS-Konto nutzt, sollte die Informationsmail des AMS aufmerksam lesen und sich rechtzeitig umstellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 11:35 Uhr aktualisiert