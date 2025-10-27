SPAR reduziert Zusatzstoffe in Eigenmarkenprodukten

Weniger ist mehr: SPAR setzt bei immer mehr Eigenmarken auf klare Rezepturen und verzichtet zunehmend auf Geschmacksverstärker, Farbstoffe und Aromastoffe. Das „einfach OHNE“-Logo hilft Kunden, bewusster zu wählen.

Um die Sichtbarkeit der Produkte mit möglichst wenig Zusatzstoffen für die Konsumenten zu stärken, hat SPAR mit dem „einfach OHNE“-Logo eine eigens entwickelte Kennzeichnung eingeführt, die bereits auf über 830 SPAR-Markenprodukten angebracht ist.

Immer mehr Konsumenten achten darauf, was in ihren Lebensmitteln steckt. SPAR reagiert auf diesen Trend und kennzeichnet Produkte mit besonders klaren Rezepturen: Über 830 Eigenmarkenartikel tragen bereits das „einfach OHNE“-Logo, das von SPAR entwickelt und von der Lebensmittelversuchsanstalt (LVA) geprüft wurde. Damit können Kunden auf einen Blick erkennen, welche Produkte ohne Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Aromastoffe oder Farbstoffe auskommen. Grundlage dafür sind moderne Herstellungsverfahren, neue Technologien und eine konsequente Überarbeitung der Rezepturen. „Wir setzen auf Natürlichkeit, wo immer es möglich ist“, erklärt SPAR-Vorstand Markus Kaser. „Lebensmittel müssen praktisch, genussvoll und sicher sein – ohne auf Echtheit und Qualität zu verzichten.“

©SPAR/Eva trifft. Fotografie SPAR setzt auf Natürlichkeit, wo immer es möglich ist. Gleichzeitig betont SPAR-Vorstand Markus Kaser, müssen Lebensmittel praktisch, genussvoll und sicher sein – ohne Verzicht auf Echtheit, Genuss und Qualität.

Bewusster Einkauf wird wichtiger

Laut einer Marketagent-Umfrage im Auftrag von SPAR achten rund 71 Prozent der Österreicher beim Einkauf auf Zusatzstoffe. Besonders deutlich zeigt sich die Haltung gegenüber Geschmacksverstärkern: 80 Prozent möchten diese nicht in ihren Lebensmitteln haben. Auch das Wissen über Zusatzstoffe nimmt zu – zwischen 60 und 80 Prozent der Befragten können gängige Bezeichnungen wie Konservierungs- oder Aromastoffe einordnen. Vor allem bei der jüngeren Generation wächst das Interesse an natürlicher Ernährung.

Orientierung im Regal: Das „einfach OHNE“-Logo Mit dem „einfach OHNE“-Logo will SPAR Transparenz und Orientierung schaffen. Auf den Verpackungen wird angegeben, auf welche Zusatzstoffe verzichtet wurde – mindestens zwei, im besten Fall alle vier. Damit können Konsumenten schnell erkennen, welche Produkte ihren Vorstellungen entsprechen. Neben frischen Lebensmitteln wächst auch das Angebot an verarbeiteten Artikeln, die das Logo tragen. So entsteht ein breites Sortiment für alle, die bewusst einkaufen möchten, ohne auf Vielfalt zu verzichten.

Kennzeichnung nicht immer möglich

Nicht alle Produkte, die die Kriterien erfüllen, tragen das Logo. „Aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder des begrenzten Platzes auf der Verpackung kann nicht jeder unserer Artikel entsprechend gekennzeichnet werden – selbst wenn der Artikel die Kriterien erfüllt“, erläutert Kaser. SPAR prüft laufend, wo Kennzeichnungen ergänzt werden können. Gleichzeitig werden bestehende Produkte überarbeitet und neue Rezepturen so entwickelt, dass Zusatzstoffe möglichst vermieden werden.