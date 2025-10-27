Rückruf jetzt auch bei Spar: Dieser Artikel könnte zu Durchfall führen

Vorsorglicher Produktrückruf wegen Keimbelastung: In den „SPAR ASIA Mungobohnenkeimlingen 150g“ wurde eine mikrobiologische Kontamination festgestellt. Kunden sollen das Produkt nicht konsumieren.

Wie SPAR am Montag mitteilte, wurde bei internen Qualitätskontrollen eine mikrobiologische Kontamination in den „SPAR ASIA Mungobohnenkeimlingen 150g“ festgestellt. Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes ruft das Unternehmen daher alle Chargen des Produkts zurück. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Auch bei Billa war das der Fall. Mehr dazu hier: Durchfallgefahr: Dieses Billa Bio Produkt wird jetzt zurückgerufen

Produkt nicht verzehren

Kunden werden gebeten, die Mungobohnenkeimlinge nicht zu essen. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. SPAR betont, dass ausschließlich dieses Produkt betroffen ist. Alle anderen SPAR-ASIA-Produkte oder Artikel anderer Marken seien nicht vom Rückruf betroffen.

Rückgabe auch ohne Kassenbon

Kund:innen können die betroffenen Keimlinge in allen SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR-Märkten sowie in Maximärkten zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassabon rückerstattet.

