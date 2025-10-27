Österreicher randaliert in Kroatien – Drohung mit Unterwasserwaffe

Ein 41-jähriger Österreicher löste auf der kroatischen Insel Krk Anfang Oktober Chaos aus. Er bedrohte Passanten mit einer Unterwasserwaffe, beschädigte Autos und ein Boot.

Anfang Oktober kam es auf der kroatischen Ferieninsel Krk zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Ein 41-jähriger Österreicher sorgte für Aufsehen, indem er Fahrzeuge beschädigte, ein fremdes Boot steuerte und mehrere Personen bedrohte. Der Vorfall erregte die Aufmerksamkeit der örtlichen Polizeiinspektion Krk berichtet heute.at.

Bedrohung mit Unterwasserwaffe

Der Mann soll zwei kroatische Staatsbürger im Alter von 38 und 71 Jahren sowie eine 50-jährige US-Bürgerin wüst mit einer Unterwasserwaffe bedroht haben. Augenzeugen berichten von einem aggressiven Verhalten, das Passanten und Urlauber in Angst versetzte.

Zerstörte Fahrzeuge und Boot

Neben den Drohungen soll der 41-Jährige ein fremdes Boot unbefugt gesteuert und anschließend an einem anderen Ort zurückgelassen haben. Außerdem beschädigte er zwei Autos und ein Motorrad. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 15.750 Euro geschätzt.

Strafanzeige erstattet

Nach Abschluss der Ermittlungen erstattete die Polizei Krk gegen den Tatverdächtigen Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Die genauen Motive für das Verhalten des Österreichers sind bislang unklar.

Warnung an Urlauber

Der Vorfall zeigt, wie schnell private Konflikte im Ausland eskalieren können. Die Polizei rät Urlaubern, in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren und sofort die örtlichen Behörden zu informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 13:29 Uhr aktualisiert