Bluttat in Oberösterreich: Mann soll Gattin und Kind ermordet haben

Schock in Oberösterreich. Ein Mann soll am heutigen Montag, dem 27. Oktober 2025 seine Gattin und das gemeinsame Kind ermordet haben.

Zum Wochenbeginn kam es zu einer schrecklichen Bluttat in Enns in Oberösterreich. Ein 78-Jähriger hat seine eigene Frau und das gemeinsame Kind mit einem Messer erstochen. Danach versuchte er einen Suizid. Dies bestätigt die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten. Er wurde schwer verletzt ins Kepler Universitätsklinikum in Linz gebracht. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 14:43 Uhr aktualisiert