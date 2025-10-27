Tankkarten-Betrug: Transportunternehmen um 40.000 € geprellt

Ein Transportunternehmen aus dem Bezirk Mattersburg wurde Opfer eines massiven Tankkarten-Betrugs. Unbekannte zapften Treibstoff im Wert von rund 40.000 Euro – über zwei erfundene Firmen.

Am 24. Oktober 2025 meldete sich ein Unternehmer aus dem Bezirk Mattersburg bei der Polizei: Sein Transportunternehmen war Opfer eines dreisten Tankbetrugs geworden. Zwei vermeintliche Firmen hatten Tankkarten über sein Unternehmen erhalten – und nutzten diese für zahlreiche Betankungen.

Tausende Liter Diesel ergaunert

Mit den gestohlenen Tankkarten wurde an einer Tankstelle in Wien gleich mehrfach getankt. Laut Polizei soll eine bislang unbekannte Person mehrere LKWs mit Treibstoff im Wert von rund 39.000 Euro betankt haben – 20.000 Euro mit einer Karte, 19.000 Euro mit der anderen.

Fake-Firmen als Tarnung

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Firmen, auf die die Karten ausgestellt wurden, gar nicht existieren. Offenbar hatten die Täter gezielt falsche Firmendaten verwendet, um an die Tankkarten zu gelangen und anschließend unbemerkt zu tanken.

Polizei ermittelt wegen schweren Betrugs

Der Gesamtschaden beträgt rund 40.000 Euro. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren. Die Polizei prüft Videoaufnahmen der Tankstelle und versucht, die Täter ausfindig zu machen. Hinweise aus der Bevölkerung werden entgegengenommen.

Tipp der Polizei

Unternehmen werden dazu aufgerufen, bei der Vergabe oder Ausstellung von Tankkarten besonders vorsichtig zu sein. Verdächtige Anfragen sollten immer überprüft und Unstimmigkeiten sofort gemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 14:30 Uhr aktualisiert