Die Polizei führte mit der ASFINAG und regionalen Kontrollorganen eine Schwerverkehrskontrolle auf der B178 durch. Im Rahmen des 24-Stunden-Einsatzes wurden zahlreiche Fahrzeuge überprüft und mehrere Verstöße festgestellt.

Zum Zwecke der weiteren Verbesserung der Sicherheit im Schwerverkehr wurde von Donnerstag 23. Oktober 2025, 6 Uhr, bis Freitag 24. Oktober 2025, 6 Uhr, durch Schwerverkehrskontrollorgane (SVKO) der Landesverkehrsabteilung der Polizei, gemeinsam mit Schwerverkehrskontrollorganen des Bezirkspolizeikommandos Kufstein und Kitzbühel, ein „24-stündiger Sondereinsatz“ auf der B178 (Loferer Straße) durchgeführt. Die Spezialisten der Polizei wurden dabei von Technikern des ASFINAG Prüfzuges bei der Durchführung von technischen Kontrollen unterstützt. Beim Einsatz wurde der Schwerverkehr in beiden Fahrtrichtungen auf der B178 kontrolliert.

Ergebnis 113 Schwerfahrzeuge kontrolliert

bei ca. 45 Fahrzeugen wurden verschiedenste Übertretungen festgestellt, davon

135 Übertretungen betreffend Lenk- und Ruhezeiten (Sozialvorschriften)

35 Übertretungen betreffend technische Mängel (Bereifung, Radlager, mangelhafte Bremswirkung, Beleuchtungsmängel, usw.)

7 Übertretungen betreffend. Gefahrgutbestimmungen

9 Übertretung betreffend Missachtung des sektoralen Fahrverbotes

5 Fahrzeuglenkern wurde vorübergehend die Weiterfahrt untersagt

1 Kennzeichen wurde abgenommen

2 Lenker werden wegen Verdacht des Vergehens nach § 293 StGB (Feststellung einer Manipulation der Lenk- u Ruhezeiten) der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt

Bei allen Lenkenden wurde ein Alkoholvortest durchgeführt. Ein Lenker wird wegen der Überschreitung der 0,5 Promille – Grenze bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht. Fünf Fahrzeuge durften erst nach Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes wieder auf der Straße mit öffentlichem Verkehr verwendet werden. Bei einem Fahrzeug wurde das Kennzeichen abgenommen.