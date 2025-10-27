Lotto-Sieg: Mit diesem System gewann Österreicher 1,2 Mio. Euro

Bei der Sonntagsziehung knackte ein Spieler aus dem Burgenland den Lotto-Jackpot von 1,2 Millionen Euro. "Der Solo-Sechser gelang dabei mit dem System 2/06", informieren die Österreichischen Lotterien.

Es war am Sonntag eine ganz normale Lotto Runde mit der garantierten Gewinnsumme von 1,2 Millionen Euro, und eine Burgenländerin bzw. ein Burgenländer nutzte sie, um in den Kreis der Lotto Millionäre zu treten. „Der Solo-Sechser gelang dabei mit dem System 2/06 (also mit zwei Bank- und sechs Wahlzahlen), und dieses System sorgte auch noch für acht Fünfer und sechs Vierer, was einen Zusatzgewinn von rund 10.500 Euro ergab“, teilen die Österreichischen Lotterien mit. Drei Spielteilnehmer – je einer aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark – tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 81.000 Euro.

39 Gewinner bei LottoPlus

Bei LottoPlus endete die Sonntagsziehung ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt, womit 39 Spielteilnehmer jeweils mehr als 6.700 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker-Ziehung ohne Gewinn

Ebenfalls ohne Gewinn im ersten Rang ging die Joker Ziehung zu Ende. Hier wartet also am Mittwoch ein Jackpot, bei dem es um rund 350.000 Euro gehen wird. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Hube-Blechinger.