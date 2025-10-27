Frau und Sohn erstochen: U-Haft für Verdächtigen beantragt

Ein 70-jähriger Mann soll heute seine Ehefrau und seinen erwachsenen Sohn erstochen haben. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Montagnachmittag hat die Staatsanwaltschaft U-Haft beantragt.

In Enns (Bezirk Linz-Land) ist Montagmorgen die Polizei nach einer Bluttat in einer Familie alarmiert worden. Ein Mann Mitte 70 solle seine Ehefrau und den erwachsenen Sohn erstochen haben, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr mit. 5 Minuten berichtete: Bluttat in Oberösterreich: Mann soll Gattin und Sohn ermordet haben. Der Verdächtige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Linz gebracht. Er dürfte geständig sein. Montagnachmittag hat die Staatsanwaltschaft U-Haft beantragt.

Tödliche Messerattacke auf Frau und Sohn

Laut ersten Ermittlungen dürfte der Tat ein Streit zwischen dem Ehepaar vorangegangen sein, so die Sprecherin weiter. Wann es genau zu der tödlichen Messerattacke kam, stand am Montag noch nicht fest. Als Tatzeit komme Sonntagnachmittag bis Montagfrüh in Frage. Wer die Polizei am Montag gegen 7 Uhr verständigt hatte, wollte die Staatsanwaltschaftssprecherin nicht sagen.

Staatsanwaltschaft hat U-Haft beantragt

Generell stehe man erst am Anfang der Ermittlungen, meinte sie weiter. Vermutungen, der Verdächtige habe sich das Leben nehmen wollen, konnte sie weder bestätigen noch ausschließen. Ihr sei lediglich bekannt, dass der Mann leichte Verletzungen habe. In einer ersten Einvernahme soll er die Taten zugegeben haben. Die Staatsanwaltschaft hat die U-Haft beantragt. Dass der getötete Sohn unter einer Beeinträchtigung litt, wie in Enns zu erfahren war, wollte die Sprecherin ebenfalls nicht kommentieren. (APA/RED 27.10.2025)