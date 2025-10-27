122 Jahre Familientradition: Bäckerei vor ungewisser Zukunft

Täglich entstehen in der Bäckerei Steiner am Heuberg bei Dietach (Oberösterreich) drei Tonnen Brot und etwa 20.000 Backwaren, die an rund 150 Supermärkte sowie zahlreiche Privatkunden geliefert werden. Die Geschichte der Bäckerei Steiner in Dietach in Oberösterreich kann auf eine über 100-jährige Backtradition zurückblicken. Der Betrieb wurde im Jahr 1903 gegründet und wird nun in vierter Generation seit 2001 von Siegfried Steiner jun. fortgeführt. Im Jahr 1972 erfolgte dann ein kompletter Neubau des Bäckereibetriebes mit damaliger modernster Ausstattung.

Ehepaar Steiner verabschiedet sich aus Backstube

Nach 122 Jahren könnte die Ära des Familienbetriebs zum Jahreswechsel ihr Ende finden. Nach vier Jahrzehnten verabschieden sich Inhaber Siegfried Steiner und seine Gattin Alexandra aus der Backstube. Das Ehepaar Steiner blickt auf eine langjährige Ära des Brotbackens zurück. „40 Jahre bei einer 6-Tage-Woche und Nachtarbeit und kaum Freizeit ist es jetzt an der Zeit, etwas Freizeit nachzuholen“, erzählt Siegfried Steiner gegenüber 5 Minuten.

©Steiner Siegfried und Alexandra Steiner ziehen sich aus dem Bäckereibetrieb zurück.

Traditionsbäckerei war stets in Familienhand

Der oberösterreichische Traditionsbetrieb wurde stets unter Familienhand geführt: „Der URUR-Großvater Florian gründete 1903 die Bäckerei. Ich bin jetzt der vierte Steiner“, so der Betreiber, der selbst 1985, nach der HTL für Maschinenbau „in einer sehr schwierigen Phase“ in den Bäckereibetrieb einstieg. Seit 2002 führt er diesen selbständig.

Personalknappheit in Bäckerbranche

Nun soll der Familienbetrieb in neue Hände übergeben werden. „Wir haben zwei Töchter die andere berufliche Vorstellungen haben“, erklärt Steiner. Es gibt Interessenten für die Nachfolge, mit denen zurzeit Gespräche geführt werden. „Das große Problem bei diesen Gesprächen ist die Personalknappheit in der Bäckerbranche“, betont der Inhaber.

„Haben unerwartet viel Verständnis bekommen“

Die Betreiber blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die vergangenen Jahre zurück. Was ihnen besonders in Erinnerung blieb? „Das positive Echo der Kunden zu unseren Produkten“, so die Antwort. „Wir haben unerwartet sehr viel Verständnis bekommen, da jedem bewusst ist, was es heißt, sechs Tage die Woche und in der Nacht zu arbeiten. Jedoch sind die Kunden traurig, falls es kein Steiner Brot mehr geben sollte“, so der Betreiber abschließend.