Polizei warnt vor Betrugsmasche während der Heizsaison

Anbieter überprüfen

• Impressum checken: Sehe dir das Impressum genau an. Fehlt es oder sind die Angaben unvollständig/unglaubwürdig, kauf keinesfalls dort ein!

• Erfahrungsberichte suchen: Gib in einer Suchmaschine den Shop-Namen zusammen mit Begriffen wie „Betrug“, „Fake“, „Erfahrung“ oder „Problem“ ein, um Warnungen und Erfahrungsberichte anderer Konsumenten zu finden.

Preise vergleichen und Zahlungsmittel beachten

• Realistische Preise: Extreme Preisnachlässe und Angebote, die weit unter dem marktüblichen Durchschnitt liegen, sind ein starkes Alarmzeichen für einen Fake-Shop.

• Vorsicht bei Vorkasse: Werden am Beginn verschiedene Zahlungsmethoden angeboten, am Ende des Bestellvorgangs jedoch ausschließlich Vorkasse per Banküberweisung verlangt, breche den Kauf sofort ab. Eine Banküberweisung im Voraus bietet keinerlei Käuferschutz.

Vorsicht bei Abwicklung außerhalb von Plattformen

• Plattform-Sicherheit nutzen: Bei Käufen über Kleinanzeigenplattformen versuchen Betrügerinnen und Betrüger oft, die Sicherheitsvorkehrungen der Plattform zu umgehen, und weichen auf E-Mail oder WhatsApp aus. Ein Kauf sollte immer direkt über die Plattform abgewickelt werden. Weigert sich die Verkäuferin oder der Verkäufer, ist das ein klares Alarmsignal.