Schneefahrbahn: Vater und Tochter (11) stürzen mit Auto in Bachbett

Ein 54-jähriger Autofahrer verlor am 27. Oktober auf verschneiter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW stürzte in ein Bachbett und blieb auf dem Dach liegen.

In St. Leonhard im Pitztal kam es am Nachmittag des 27. Oktober zu einem Fahrzeugabsturz. Ein 54-jähriger Österreicher lenkte seinen PKW auf der L16 Pitztal Straße von Imst kommend taleinwärts. Am Beifahrersitz befand sich seine 11-jährige Tochter.

Auto überschlug sich und landete in Bachbett

Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse und der vorherrschenden Schneefahrbahn verlor der 54-Jährige im Bereich der Ortschaft Neurur (Gemeinde St. Leonhard im Pitztal) die Kontrolle über das Fahrzeug, welches in weiterer Folge in ein angrenzendes Bachbett stürzte und schließlich am Dach zu liegen kam.

Feuerwehr im Einsatz

Die beiden Insassen konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Die L16 musste für ca. eine Stunde für die Bergearbeiten gesperrt werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Neurur, der Rettungsdienst, die Bezirkshauptmannschaft Imst sowie zwei Streifen der Polizei. Am PKW entstand Totalschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 20:44 Uhr aktualisiert