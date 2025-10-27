Passant fährt zufällig bei Hausbrand vorbei – rettet zwei Menschenleben

In Telfs bemerkte ein 52-jähriger Passant am 27. Oktober starken Rauch aus einem Wohnhaus und alarmierte die Einsatzkräfte. Ein älteres Ehepaar konnte rechtzeitig gerettet werden, der Brand wurde rasch gelöscht.

Montagfrüh, 27. Oktober, bemerkte ein 52-jähriger Österreicher, welcher am Weg zu seiner Arbeitsstelle an einem Wohnhaus in Telfs vorbeifuhr, eine ungewöhnlich starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Der 52-Jährige setzte unverzüglich einen Notruf ab und versuchte, die noch im Gebäude befindlichen Personen zu warnen.

Lautes Klopfen rettete Bewohner

In weiterer Folge wurden eine 82-jährige Österreicherin und ihr 86-jähriger Mann, welche das Gebäude bewohnten, durch lautes Klopfen des Passanten auf den Brand aufmerksam gemacht und konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen.

Feuerwehr im Löscheinsatz, Ermittlungen laufen

Die verständigte Freiwillige Feuerwehr konnte den Zimmerbrand unter Einsatz von schwerem Atemschutz rasch löschen. Das Ehepaar wurde vom vor Ort befindlichen Rettungsdienst untersucht und erstversorgt, musste jedoch keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Telfs, der Rettungsdienst, sowie die Polizei Telfs und ein Brandermittler der Polizeiinspektion Brenner FGP. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.