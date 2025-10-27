Sonne, Regen, Schneefall: So wird das Wetter am Dienstag

Am Dienstag gibt es vor allem im Osten und Süden sonniges Wetter, während im Norden und Nordwesten anfangs noch Wolken und etwas Regen oder Schneefall möglich sind.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Österreich wechselhaft: An der Alpennordseite und im Norden halten sich zunächst noch Restwolken, lokal kann es zu leichtem Regen oder Schneefall kommen, die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung auf und die Sonne setzt sich immer mehr durch.

Bis zu 15 Grad

Weiter im Osten und Süden scheint bereits am Vormittag die Sonne. Am Nachmittag ziehen über den Norden und Nordosten erneut einige Wolkenfelder, im äußersten Norden ist nochmals leichter Regen möglich. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, in exponierten Lagen und im Osten teils kräftig aus West. Im Süden bleibt es eher windschwach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad.