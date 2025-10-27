Jäger bei Treibjagd von zwei Schrotkugeln getroffen

Bei einer Treibjagd in Michaelnbach wurde am 26. Oktober ein 67-jähriger Jäger aus dem Bezirk Grieskirchen von zwei Schrotkugeln getroffen und verletzt.

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen wurde am 26. Oktober 2025 gegen 13:15 Uhr bei einer Treibjagd in Michaelnbach von zwei Schrotkugeln getroffen und verletzt. Die Jäger umstellten ein kleines abschüssiges Waldstück und ließen die Tiere auf das angrenzende Feld treiben. Der 62-jährige Jäger aus dem Bezirk Grieskirchen, welcher den Schuss abgeben hat, stand auf der Wiese in einer Senke und schoss auf den etwa 30 Meter über ihn vorbeilaufenden Hasen.

Jäger von Schrotkugeln getroffen

Der 67-jährige Jäger saß dabei in einer Entfernung von etwa 120 Metern auf der Kuppe des Feldes, schräg gegenüber dem Schützen, und wartete ebenfalls auf vorbeilaufendes Niederwild. Der Schuss wurde vermutlich durch einen Stein abgefälscht und der 67-Jährige von zwei Schrotkugeln getroffen. Dieser wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Wels gebracht.