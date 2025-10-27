Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto von 5min.at: Raser auf der A2
Ein 27-jähriger Lenker wurde in einer 100er-Zone mit 176 km/h gemessen und angehalten.
Pucking/OÖ
27/10/2025
In 100er Zone

76 km/h zu schnell! Polizei stoppt Raser (27) auf der A1

Auf der A1 bei Pucking wurde am 24. Oktober ein 27-jähriger Fahrer mit 176 km/h in einer 100er-Zone gestoppt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Eine Streife führte bereits am 24. Oktober 2025 gegen 23.10 Uhr auf der A1 Westautobahn Richtung Wien im Bereich Pucking (Oberösterreich) Lasermessungen durch. Dabei wurde ein 27-jähriger Lenker in der 100er-Zone mit 176 km/h gemessen und angehalten. „Nach Rücksprache mit dem Journaldienst der BH Linz-Land wurde eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Euro-Bereich eingehoben“, teilt die Polizei mit.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: