76 km/h zu schnell! Polizei stoppt Raser (27) auf der A1

Auf der A1 bei Pucking wurde am 24. Oktober ein 27-jähriger Fahrer mit 176 km/h in einer 100er-Zone gestoppt.

Eine Streife führte bereits am 24. Oktober 2025 gegen 23.10 Uhr auf der A1 Westautobahn Richtung Wien im Bereich Pucking (Oberösterreich) Lasermessungen durch. Dabei wurde ein 27-jähriger Lenker in der 100er-Zone mit 176 km/h gemessen und angehalten. „Nach Rücksprache mit dem Journaldienst der BH Linz-Land wurde eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Euro-Bereich eingehoben“, teilt die Polizei mit.