Dosenbier-Dieb würgt Supermarktmitarbeiter: Festnahme in Tirol

Ein 50-jähriger Mann entwendete am Montagnachmittag in einem Supermarkt in Schwaz mehrere Dosen Bier und griff beim Fluchtversuch einen Mitarbeiter an. Der Angestellte wurde gewürgt, der Täter konnte zunächst flüchten.

Am 27. Oktober 2025, gegen 15.25 Uhr, entnahm ein 50-jähriger Österreicher in einem Supermarkt in Schwaz eine größere Menge Dosenbier und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Der Diebstahl wurde von einem 58-Jährigen Mitarbeiter beobachtet, welcher den 50-Jährigen folglich anhalten wollte. Dabei setzte sich der 50-Jährige körperlich zur Wehr, würgte den Mitarbeiter und konnte schließlich vorerst flüchten. Im Rahmen einer sofort durchgeführten Fahndung konnte der 50-Jährige durch die Polizei angehalten und festgenommen werden. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt laufen. Nach Abschluss der Ermittlungen ergeht Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 06:47 Uhr aktualisiert