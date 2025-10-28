Doppelt und „früher“: Wann die Oktober-Pension aufs Konto kommt

Sie wird für viele Österreicher wohl einen Geldsegen bedeuten: Ende Oktober kommt die doppelte Pension auf die Konten aller im Ruhestand hierzulande. Und sie kommt auch einen Tag "früher" als üblich. Wir haben alle Infos für euch.

In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Die Pensionsauszahlung steht in Österreich an. Und diesen Monat handelt es sich um eine ganz spezielle Auszahlung, gibt es doch gleich doppelt so viel Geld. Der Grund dafür ist die doppelte Pension, die es in Österreich jeweils zum April- und Oktober-Geld dazu gibt, wie das Sozialministerium gegenüber 5 Minuten bestätigt. Dabei handelt es sich quasi um das Urlaubs- und Weihnachtsgeld für die Ältesten hierzulande.

Pension wird am 31. Oktober ausgezahlt

Zusätzlich wird das Geld übrigens auch einen Tag früher als üblich auf die Konten kommen. Normalerweise wird nämlich am 1. jedes Monats überwiesen, fällt dieser Tag aber auf ein Wochenende oder handelt es sich um einen Feiertag, „muss es davor angewiesen werden“, heißt es aus dem Sozialministerium. Das ist in diesem Fall nun der 31. Oktober – da der 1. November sowohl ein Feiertag als auch ein Samstag ist. Wie viel euch nun erwartet, könnt ihr in der folgenden Tabelle herausfinden. Willst du aber deine individuelle doppelte Pension ausrechnen, kannst du das auch mit dem Tool „rechner.at“ hier online machen.

Monatliche Brutto-Pension Auszahlung doppelte Pension netto Oktober 2025 1.400 Euro 2.553,04 Euro 1.600 Euro 2.917,76 Euro 1.800 Euro 3.249,38 Euro 2.000 Euro 3.557,34 Euro 2.200 Euro 3.846,26 Euro 2.400 Euro 4.135,18 Euro 2.600 Euro 4.424,11 Euro 2.800 Euro 4.718,42 Euro 3.000 Euro 5.026,74 Euro 3.500 Euro 5.767,17 Euro 4.000 Euro 6.490,97 Euro 4.500 Euro 7.214,77 Euro 5.000 Euro 7.938,57 Euro

Welche Pensionsreformen und Co. 2026 anstehen

Bei den Pensionen bleibt übrigens kaum ein Stein auf dem anderen. Zahlreiche Änderungen kündigen sich im kommenden Jahr an – darunter etwa, dass Pflegeberufe zur Schwerarbeit zählen werden, die Teilpension eingeführt und die Korridorpension langsam verschärft wird. Was Österreichs Älteste ab 1. Jänner 2026 so alles erwartet, erfahrt ihr unter anderem hier: Pensionen in Österreich: Kürzungen, Reformen und was noch so geplant ist. Und falls ihr kurz vor dem Ruhestand steht und euch fragt, ob es sinnvoll ist, dieses Jahr noch in Pension zu gehen oder doch lieber erst nächstes Jahr, bekommt ihr hier eure Antwort darauf: Statt 2025: Pensionsantritt 2026 ist teils hunderte Euro mehr „wert“.