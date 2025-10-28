Heizkosten: So viel mehr musst du jetzt für die Wärme bezahlen

Mit den sinkenden Temperaturen steigt auch die Nachfrage nach Heizmaterial. Viele Haushalte decken sich derzeit mit Heizöl, Pellets oder Brennholz ein. Die AK hat nun den Vergleich gemacht.

Nach aktuellen Erhebungen der Arbeiterkammer Oberösterreich sind vor allem die Preise für lose Pellets gestiegen – im Vergleich zum Vorjahr um rund elf Prozent. Für sechs Tonnen inklusive Transport müssen Konsumenten derzeit zwischen 1.848 und 2.148 Euro bezahlen. Auch Heizöl ist etwas teurer geworden, wenn auch moderater. Für 3.000 Liter inklusive Transportpauschale liegen die Preise aktuell zwischen 3.124 und 3.292 Euro – das entspricht einem Anstieg von rund vier Prozent gegenüber September 2024. Die AK vergleicht regelmäßig die Angebote von Dutzenden Anbietern im Bundesland und stellt fest: Wer vor dem Bestellen Preise vergleicht, kann teils deutlich sparen.

Brennholzpreise leicht gesunken

Beim Brennholz zeigt sich ein anderes Bild. Immer mehr Menschen fragen bei der Arbeiterkammer nach den aktuellen Preisen für Ofenholz, weshalb diese halbjährlich erhoben werden. Der Durchschnittspreis für trockenes Buchenholz mit einem Wassergehalt unter 20 Prozent ist im Jahresvergleich leicht gesunken – um knapp 1,8 Prozent pro Raummeter. Der Preis pro Raummeter liegt derzeit zwischen 111 und 182 Euro, je nach Anbieter und Lieferform. Das meiste Holz stammt aus heimischen Wäldern.

Worauf beim Kauf zu achten ist

Wer Brennholz kauft, sollte genau hinschauen, wie viel Holz tatsächlich geliefert wird. Oft entspricht eine Kiste nur 0,85 bis 0,9 Raummeter, wenn das Stückholz auf 33 Zentimeter Länge geschlichtet ist. Kürzere Scheite, etwa mit 25 Zentimetern, bedeuten zusätzlichen Arbeitsaufwand und sind daher meist teurer. Teilweise wird auch sogenanntes halbtrockenes Holz angeboten. Dieses enthält noch Restfeuchte und muss vor der Verwendung nachgelagert werden – ist dafür aber günstiger als ofentrockenes Holz.

Fazit

Während Pellets und Heizöl heuer teurer sind, bleibt Brennholz eine vergleichsweise stabile Option. Ein Preisvergleich lohnt sich jedoch in jedem Fall – nicht nur wegen der unterschiedlichen Angebote, sondern auch, weil die Qualität und Trockenheit des Holzes den Heizwert entscheidend beeinflussen.