Horror für Autofahrer: Unfall sorgt für 13 Kilometer langen Stau auf A12

Auf der Inntalautobahn (A12) hat sich am Dienstagmorgen ein Lkw-Unfall im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Innsbruck-Ost ereignet. Ein Fahrstreifen musste gesperrt werden, der Frühverkehr kam zeitweise völlig zum Erliegen

Auf der Inntalautobahn kam es heute zu einem 13 Kilometer langen Stau

Laut dem ÖAMTC kam es gegen 6.20 Uhr auf der A12 in Fahrtrichtung Innsbruck zu dem Unfall. Der Crash ereignete sich im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Innsbruck-Ost. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste eine Fahrspur gesperrt werden. Über den genauen Unfallhergang lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.

Stau über 13 Kilometer – mehr als eine Stunde Zeitverlust

Der Unfall führte im morgendlichen Berufsverkehr zu massiven Behinderungen. Laut den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen staute sich der Verkehr auf einer Länge von rund 13 Kilometern, rückreichend bis Wattens. Bereits ab 7.15 Uhr mussten Autofahrer mit einem Zeitverlust von über einer Stunde rechnen.

Verzögerungen auch Richtung Kufstein

Auch in Gegenrichtung nach Kufstein kam es zu Verkehrsverzögerungen, ebenso auf der Tiroler Straße (B171), die viele als Ausweichroute nutzten. Am Grenzübergang Kufstein wurde zudem die Blockabfertigung für Lkw aktiviert, was zu weiteren Rückstaus führte.

