ÖAMTC-Test: Diese Fahrradlichter sind top – und diese fallen durch

Der ÖAMTC hat 21 Fahrradlichter getestet. Ergebnis: LED-Technik bringt mehr Licht, aber auch mehr Blendgefahr. Nur wenige Modelle schneiden „gut“ ab – keines war perfekt.

Der ÖAMTC hat gemeinsam mit Partnern 21 Fahrradbeleuchtungen unter die Lupe genommen.

Sehen und gesehen werden – das ist im Straßenverkehr überlebenswichtig. Der ÖAMTC hat gemeinsam mit Partnern 21 Fahrradbeleuchtungen unter die Lupe genommen: elf Frontlichter mit 100 Lux Leuchtkraft und zehn Beleuchtungssets mit 30 Lux für vorne und hinten. Die gute Nachricht: Alle Produkte erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. Unterschiede zeigten sich aber bei Handhabung, Lichtleistung, Haltbarkeit und Blendgefahr. Insgesamt wurden sechs „gut“, elf „befriedigend“ und vier „genügend“ vergeben.

Günstige Beleuchtungssets: Nur zwei Modelle „gut“

Die getesteten zehn LED-Sets kosten bis zu 50 Euro und richten sich an Gelegenheitsfahrer. Dennoch zeigte der Test: Auch 30 Lux können stark blenden – besonders bei lockeren Gummi-befestigungen, die nach jedem Abnehmen neu ausgerichtet werden müssen. Das Fischer-Set überzeugte mit Akkuanzeige, stabilem Rücklicht mit Bremslichtfunktion und erhielt die Note 2,3 („gut“) – Testsieger. Ebenfalls „gut“: das Sigma-Set. Am anderen Ende: Decathlon, das die vorgeschriebene Leuchtdauer von fünf Stunden nicht erreichte – Bewertung „ge-nügend“. Sieben weitere Modelle landeten im Mittelfeld.

100-Lux-Frontscheinwerfer: Vier Modelle mit „gut“ bewertet

Wer regelmäßig auf dunklen Strecken unterwegs ist, greift besser zu stärkeren Frontleuchten. Im Test der elf Modelle bis 200 Euro überzeugte das Trelock-Licht mit gleichmäßigem Licht-kegel, geringer Blendgefahr und robuster Bauweise. Ebenfalls „gut“: Fischer, Sigma und Acid. Schwächen zeigten Lunivo, Busch & Müller und Lupine – alle nur „genügend“. Beim Lunivo reichte die Leuchtdauer nicht aus, bei Busch & Müller trat Wasser ein, bei Lupine sank die Leuchtkraft bei Hitze deutlich.

Große Unterschiede bei Lichtstärke

Der Test zeigte, dass die tatsächliche Leuchtkraft oft von der Herstellerangabe abweicht. Während das Prophete-Modell um 15 Lux schwächer war, brachte Cateye sogar 22 Lux mehr als angegeben – beide „befriedigend“. Auch Supernova und Decathlon erreichten solide Mittel-werte. Fazit: Helligkeit ist nicht alles – entscheidend ist die Blendfreiheit und richtige Einstellung des Lichts. Zu stark gerichtete Strahlen gefährden andere Verkehrsteilnehmer.

Fazit des ÖAMTC-Technikers

„Die Beleuchtungssets sind preislich erschwinglich und erfüllen den Zweck ‚Sehen und gesehen werden‘. Wer häufig auf dunklen Strecken fährt, sollte aber zu stärkeren Frontleuchten greifen – sie sind stabiler befestigt und besser einstellbar. Kein Modell war perfekt, daher lohnt sich der Vergleich vor dem Kauf. Wichtig ist in jedem Fall die richtige Einstellung, um andere nicht zu blenden“, so ÖAMTC-Techniker Dominik Darnhofer. Moderne LED-Technik sorgt für mehr Sichtbarkeit, kann aber auch zur Gefahr werden, wenn Lampen falsch eingestellt sind. Wer beim Kauf auf Qualität, gute Halterungen und Blendfreiheit achtet, fährt sicherer – und schützt auch andere Verkehrsteilnehmer.