Expansion mit Folgen: Simplon kürzt Stellen in Vorarlberg

Während das Unternehmen Anfang 2026 eine neue Produktionsstätte in Rumänien eröffnet, sollen am Stammsitz in Hard bis zu 20 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen.

Nach schwierigen Jahren und einer abgeschlossenen Sanierung stellt sich der Premium-Fahrradhersteller Simplon neu auf. Anfang 2026 will das Unternehmen in Timișoara (Rumänien) gemeinsam mit dem Partner IKO Sportartikel eine zweite Produktionsstätte eröffnen. Mit dem Ausbau der Fertigung will Simplon seine internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken. Vier von fünf Fahrrädern, die in Hard produziert werden, gehen bereits heute in den Export. „Mit dem Aufbau einer zweiten Produktion sichern wir unseren Standort in Vorarlberg langfristig ab“, erklärte CEO Christoph Mannel. Das „technologische und kreative Herzstück“ bleibe weiterhin in Hard, wo vor allem die individuell konfigurierten Custom Bikes hergestellt werden.

Bis zu 20 Prozent weniger Jobs in Hard

Doch die Expansion hat auch Schattenseiten: Am Standort Hard sollen bis zu ein Fünftel der 110 Arbeitsplätzewegfallen. „Die wirtschaftlich notwendige Grundauslastung der neuen Fertigungslinie in Rumänien macht eine Umstrukturierung im Stammwerk erforderlich“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Fachkräftemangel bremste Ausbau in Vorarlberg

Eigentlich hatte Simplon geprüft, die Produktion direkt in Vorarlberg zu erweitern. Doch eine monatelange Suche nach zusätzlichen Fachkräften blieb erfolglos. „Ohne Fachkräfte können wir nicht expandieren“, so Mannel. Gleichzeitig wolle man die Tür offenhalten: „Wenn die Nachfrage nach individuell konfigurierten Rädern weiter steigt und wir qualifizierte Mitarbeiter finden, stocken wir das Team in Hard wieder auf.“

Qualität und Nähe als Argumente

Trotz der Verlagerung betont Simplon die hohe Qualität und Nähe der neuen Produktion. Der neue Standort in Rumänien liegt nur zwei Flugstunden von Vorarlberg entfernt. „Dadurch können wir weiterhin kurze, resiliente und ressourcenschonende Lieferketten garantieren“, sagte Mannel. Auch die Qualitätskontrolle bleibe in den Händen des bewährten Kernteams in Hard.

Traditionsmarke mit Expansionskurs

Simplon wurde 1961 am Bodensee gegründet und hat sich im Premiumsegment für Fahrräder etabliert. Nach der Sanierung will das Unternehmen nun wieder wachsen – allerdings mit einer neuen Struktur zwischen Westösterreich und Osteuropa.