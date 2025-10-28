Erneut „Problemwolf“ in Niederösterreich abgeschossen

Im Bezirk Zwettl ist am Samstag ein weiterer sogenannter „Problemwolf“ abgeschossen worden. Das Tier hatte sich laut Landesregierung wiederholt Siedlungsgebieten genähert.

Wie das Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Dienstag mitteilte, wurde der Wolf nach mehreren Vorfällen im Bezirk Zwettl erlegt. Das Tier habe sich wiederholt bewohnten Gebäuden innerhalb eines Ortsgebiets genähert, auch am Tag. Bereits in den Tagen und Wochen vor dem Abschuss sei es zu mehreren Sichtungen und Annäherungen gekommen. Laut Aussendung hätten auch Vertreibungsversuche nichts an diesem Verhalten geändert.

Begutachtung durch Sachverständige

Die Entnahme des Wolfes sei dem Land Niederösterreich innerhalb der vorgesehenen Frist gemeldet worden. Eine Begutachtung durch Sachverständige des Landes erfolgte unmittelbar danach, hieß es aus Pernkopfs Büro.

Pernkopf: „Sicherheit der Menschen hat Vorrang“

„Wenn sich Problemwölfe Siedlungen nähern und damit die Sicherheit der Menschen bedrohen, dann dürfen sie natürlich vertrieben und erlegt werden“, sagte Pernkopf am Dienstag. Er verwies dabei auf die im Herbst 2024 beschlossene Niederösterreichische Wolfsverordnung, die den Schutz von Menschen, Nutztieren und Haustieren sicherstellen soll.

Zweiter Abschuss binnen weniger Wochen

Erst Anfang Oktober war in Niederösterreich erstmals ein „Problemwolf“ abgeschossen worden. Nun kam es im Bezirk Zwettl zum zweiten bestätigten Abschuss nach der neuen Verordnung. Die Regelung wurde im Vorjahr von ÖVP, FPÖ und SPÖ einstimmig beschlossen. Sie erlaubt eine Entnahme, wenn ein Wolf wiederholt Nähe zu Siedlungsgebieten sucht oder keine Scheu vor Menschen zeigt.