Neue Winterreifen-Pflicht ab 1. November: Das gilt jetzt für Autofahrer
Ab 1. November gilt in Österreich wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Wer bei Schnee mit Sommerreifen fährt, riskiert Strafen bis zu 10.000 Euro. Das müssen Autofahrer jetzt wissen.
Als Winterreifen gelten Modelle mit der Kennzeichnung „M+S“, „M.S.“ oder „M&S“ („Matsch & Schnee“) und einer Profiltiefe von mindestens 4 mm (bei Diagonalreifen 5 mm). Seit 10. Dezember 2018 sind auch Reifen mit dem Alpine-Symbol – das Berg-piktogramm mit Schneeflocke – gesetzlich anerkannt. 5 Minuten hat schon darüber berichtet.
Früher Wechsel ist ratsam
Wer noch mit Sommerreifen fährt, sollte bald wechseln: Werkstätten sind bei Kälte-einbruch oft überfüllt. „Auch wenn es tagsüber noch mild ist, ist ein früher Wechsel ratsam“, so ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. „Winterreifen bieten schon bei kalten Nächten oder in höheren Lagen deutlich mehr Sicherheit.“
Wann wechselst du auf Winterreifen?
Warum jetzt wechseln lohnt
Der ÖAMTC warnt vor langen Wartezeiten, sobald der erste Schnee fällt. „Bei plötzlichem Kälteeinbruch sind viele Werkstätten schnell ausgebucht“, sagt Kerbl. „Wer rechtzeitig wechselt, spart Stress – und fährt sicherer.“ Zudem sollten Fahrer ihre alten Winterreifen genau prüfen: Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von vier Millimetern muss den ganzen Winter über eingehalten werden. Empfehlung des ÖAMTC: Mindestens sechs Millimeter beim Aufziehen. Nach spätestens sechs Saisonen sollte man alte Reifen aus Sicherheitsgründen ersetzen.
Wer mit Sommerreifen im Winter erwischt wird, riskiert hohe Strafen:
▶ Verwaltungsstrafe ab 100 Euro
▶ Bei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bis zu 10.000 Euro
Kommt es zu einem Unfall, liegt die Beweislast beim Fahrer. Wer nicht nachweisen kann, dass der Unfall auch mit Winterreifen passiert wäre, muss mit Mitverschulden rechnen. Außerdem kann die Versicherung im Schadensfall Leistungen kürzen oder verweigern.
Winterreifen-Test: Viele Modelle fielen durch
In aktuellen Tests fielen elf Winterreifen-Modelle durch. Gründe: schwache Haftung auf Schnee, verlängerte Bremswege oder zu hoher Verschleiß. Der Tipp der Experten: Beim Kauf nicht nur auf Preis und Marke achten, sondern auf Griffigkeit und Nassbrems-verhalten. Sicherheit sollte Vorrang haben – vor allem bei älteren Fahrzeugen ohne moderne Assistenzsysteme.
Achtung im Ausland: Unterschiede bei der Pflicht
Wer mit dem Auto ins Ausland fährt, sollte sich genau informieren. In Deutschland gilt ebenfalls eine situative Winterreifenpflicht – bei Schnee, Eis oder Matsch. Seit 1. Oktober 2024 sind dort nur noch Reifen mit dem Alpine-Symbol erlaubt. Das betrifft auch Fahrzeuge mit österreichischer Zulassung. In Italien, der Schweiz und Slowenien gibt es teils strengere Vorschriften – inklusive sofortiger Bußgelder bei Verstößen.