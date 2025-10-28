Rewe schließt Lager in Lauterach: 37 Mitarbeiter betroffen

Die Rewe Group ordnet ihre Logistik in Westösterreich neu. Das Lager in Lauterach (Vorarlberg) wird Mitte 2026 geschlossen, der Standort in Stams (Tirol) wird künftig zum zentralen Logistik-Hub für Tirol und Vorarlberg ausgebaut.

Wie Rewe am Montag mitteilte, soll das Lager in Lauterach im Sommer 2026 seinen Betrieb einstellen. Die Logistik für Vorarlberg wird künftig vollständig vom Standort Stams in Tirol übernommen. Mehr als drei Viertel der Warenlieferungen nach Vorarlberg kommen laut Rewe schon jetzt aus Stams – die Bündelung der Logistik sei daher ein logischer Schritt. Das Tiroler Lager verfügt derzeit über 14.000 Quadratmeter Fläche. Durch zusätzliche Regalzeilen und Rüstplätze soll es erweitert werden, was laut Rewe auch neue Arbeitsplätze schaffen soll.

Sozialplan für Beschäftigte in Lauterach

Von der Schließung betroffen sind 37 Mitarbeiter am Standort Lauterach. Für sie wird derzeit ein Sozialplan erarbeitet, der sich laut Rewe „in finaler Abstimmung mit den Betriebsräten“ befindet. Zusätzlich werden Gespräche mit ADEG und Sutterlüty geführt, um eine Übernahme der Beschäftigten zu ermöglichen. Für das Lagerobjekt in Lauterach wird bereits eine Nachnutzung geprüft.

Rewe zieht sich weiter aus Vorarlberg zurück

Mit der Marke Billa hatte sich Rewe bereits vor zwei Jahren vollständig aus dem Vorarlberger Markt zurückgezogen. Die Schließung des Lagers in Lauterach gilt nun als weiterer Schritt in der Neuordnung der West-Logistik.