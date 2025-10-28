Tod einer 85-Jährigen: Tochter und Enkel müssen vor Gericht

Nach dem Tod einer 85-jährigen im vergangenen Frühjahr stehen Anfang November ihre Tochter und ihr Enkel vor Gericht. Die Frau war nach einem Sturz auf dem Küchenboden liegen geblieben und wegen zu wenig Flüssigkeit gestorben

Laut Anklage soll die 85-jährige Frau nach einem Sturz am 18. Mai in der Küche nicht mehr selbstständig aufstehen können. Ihre Tochter und ihr Enkel, die mit ihr in einem gemeinsamen Haushalt lebten, sollen ihr nicht ausreichend geholfen haben. Über die folgenden sieben Tage blieb die gebrechliche Frau am Boden liegen – in ihren eigenen Exkrementen, wie das Landesgericht Innsbruck im Vorfeld des Prozesses mitteilte. Erst am 26. Mai starb sie an den Folgen massiver Dehydrierung.

Tochter und Enkel als einzige Betreuungspersonen

Die beiden Angeklagten waren laut Gericht die einzigen Betreuungspersonen der alten Frau. Beide wussten offenbar um den schlechten Zustand der 85-Jährigen. In ihrer Aussage sollen sie erklärt haben, die Mutter bzw. Großmutter habe keinen Lebenswillen mehr gezeigt und eine ärztliche Behandlung abgelehnt. Trotzdem hätten sie verpflichtet gewesen, medizinische Hilfe zu organisieren, so die Anklage.

Prozessbeginn Anfang November

Der Fall kommt Anfang November vor das Landesgericht Innsbruck. Der Staatsanwaltschaft zufolge erfüllen die Handlungen – beziehungsweise das Unterlassen – den Tatbestand des „Quälens oder Vernachlässigens einer unmündigen oder wehrlosen Person“. Da die Tat zum Tod der Frau führte, droht den beiden Angeklagten im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren.