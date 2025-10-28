Experte warnt: Droht Österreichs Spitälern nun die Privatisierung?
Der frühere KABEG-Chef Dieter Mandl warnte schon vor Jahren vor einem Drei-Klassen-System in der österreichischen Medizin. Heute sieht er seine Prognosen bestätigt, wie er im Exklusivinterview mit 5 Minuten verrät.
Unser Gesundheitssystem krankt, das wurde spätestens jetzt von den letzten Zweiflern erkannt, als der Tod von drei Patienten bekannt wurde, die nicht versorgt werden konnten, weil es keine freien Betten in den Intensivstationen gab. Einer, der die Entwicklung schon vor fast 20 Jahren so voraussah, war der Grazer Universitätsprofessor für Betriebswirtschaft und frühere Chef der KABEG, Dieter Mandl. Er schlug damals deshalb Alarm und wurde gefeuert. Mandl, der 2008 Chef der Kärntner Krankenanstalten (KABEG) war, gab 5 Minuten jetzt exklusiv eines seiner seltenen Interviews.
Interview mit Dieter Mandl:
5 Minuten: Sie gaben vor nunmehr fast 20 Jahren ein Interview, in dem Sie vor einer negativen Entwicklung im Gesundheitssystem warnten. Konkret warnten Sie davor, es werde bald bei Operationen zu Wartelisten kommen, die so mancher Patient nicht überleben werde. Am nächsten Tag waren Sie wegen dieser Äußerung ihren Job in Kärnten los. Der damalige Gesundheitslandesrat Peter Kaiser (SPÖ) hat Sie persönlich gefeuert.
Dieter Mandl: Ich habe mir damals die Altersstruktur angesehen und gewusst, das kann alles bald nicht mehr funktionieren. Heute sind wir so weit, wir haben ein Drei-Klassen-System im Gesundheitswesen. Jene Klasse, die genug Geld hat, um sich Operationen ohne Wartezeiten im In- oder Ausland leisten zu können. Jene Klasse mit einer Zusatzversicherung und der Rest, der warten muss, bis was frei wird – oder früher verstirbt.
Es fehlt vielfach an Personal.
Auch das habe ich damals vorausgesagt. Wer Geld verdienen will, geht ins Ausland oder wandert in die Privatklinik ab. Bei der Qualität, die wir jetzt in der Politik egal wo haben, wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Es fehlt überall an Geld, die Kosten für die Spitäler werden wir uns bald nicht mehr leisten können. Logischerweise wechseln unsere unterbezahlten Ärzte aus den Spitälern in Österreich woandershin. Man verdient überall mehr als bei uns. Gute Leute sind so nicht mehr zu halten. Das alles kann man nur mit Geld wettmachen, was wir nicht haben oder nicht ausgeben wollen. Ich habe 2008 schon Umfragen bei Medizinstudenten gemacht, kaum einer hatte Lust, später als Arzt in Österreich zu bleiben. Ich habe Alarm geschlagen und dafür die Quittung bekommen, weil ich schwarz malen und die Patienten verunsichern würde, wäre ich untragbar. Heute haben wir genau das.
Was wird in Zukunft passieren?
Im Gesundheitssystem liegt ein Riesengeschäft, es wird immer mehr in die Gesundheit investiert werden. Natürlich von privater Hand. Wer es sich leisten kann, der muss sich keine Sorgen machen, denen wird es immer gutgehen. Schon jetzt geht ja der Trend zum Wahlarzt und in die Sanatorien. Ich sehe eine Entwicklung, die einigen nicht gefallen wird: Die öffentliche Hand wird sich die Krankenhäuser eines Tages nicht mehr leisten können, diese werden dann von privaten Investoren übernommen werden.