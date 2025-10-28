Experte warnt: Droht Österreichs Spitälern nun die Privatisierung?

Dieter Mandl: Ich habe mir damals die Altersstruktur angesehen und gewusst, das kann alles bald nicht mehr funktionieren. Heute sind wir so weit, wir haben ein Drei-Klassen-System im Gesundheitswesen. Jene Klasse, die genug Geld hat, um sich Operationen ohne Wartezeiten im In- oder Ausland leisten zu können. Jene Klasse mit einer Zusatzversicherung und der Rest, der warten muss, bis was frei wird – oder früher verstirbt.

Auch das habe ich damals vorausgesagt. Wer Geld verdienen will, geht ins Ausland oder wandert in die Privatklinik ab. Bei der Qualität, die wir jetzt in der Politik egal wo haben, wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Es fehlt überall an Geld, die Kosten für die Spitäler werden wir uns bald nicht mehr leisten können. Logischerweise wechseln unsere unterbezahlten Ärzte aus den Spitälern in Österreich woandershin. Man verdient überall mehr als bei uns. Gute Leute sind so nicht mehr zu halten. Das alles kann man nur mit Geld wettmachen, was wir nicht haben oder nicht ausgeben wollen. Ich habe 2008 schon Umfragen bei Medizinstudenten gemacht, kaum einer hatte Lust, später als Arzt in Österreich zu bleiben. Ich habe Alarm geschlagen und dafür die Quittung bekommen, weil ich schwarz malen und die Patienten verunsichern würde, wäre ich untragbar. Heute haben wir genau das.