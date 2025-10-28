Frau findet Leiche bei Spaziergang: Ermittler stehen vor Rätsel

In einem Wald wurde Anfang August die Leiche einer bislang unbekannten Frau entdeckt. Der Fall wirft einige Fragen auf. Die Polizei bittet nun um Mithilfe zur Identifizierung der Toten.

Eine Spaziergängerin fand bereits am 3. August 2025, gegen 16.45 Uhr, in einem Waldgebiet westlich des Ortsgebietes von Weidlingbach (Bezirk Tulln/NÖ) einen weiblichen Leichnam auf, der zum Teil bereits skelettiert war. „Die bislang unbekannte weibliche Person wurde auf einem großen Stein im Bachbett des entlang der Kellergrabenstraße verlaufenden Baches sitzend vorgefunden“, teilt die Polizei mit.

Obduktion angeordnet: Leichenfund wirft viele Fragen auf

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Sicherstellung und Obduktion des Leichnams an. Bei der durchgeführten Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der bislang unbekannten Person. Die Todesursache sowie der Todeszeitpunkt konnten nicht mehr festgestellt werden, heißt es. Sämtliche umfassende Erhebungen zur Klärung der Identität der Verstorbenen verliefen bislang negativ.

©LPD NÖ

Polizei bittet um Hinweise

Nun bittet die Polizei zur Klärung der Identität um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen werden diesbezüglich gebeten, sich an die Polizeiinspektion Klosterneuburg (Telefonnummer 059133-3220) zu wenden.