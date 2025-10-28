8-Jähriger bei Unfall in Stall verletzt: Ermittlungen laufen

Am 27. Oktober 2025, gegen 14.15 Uhr war ein Mann in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Brixlegg (Tirol) damit beschäftigt, Futtermittel aus einem Mischwagen durch eine Futterluke in einen Stall zu befördern. Als der Mann seinen vorher noch in der Nähe befindlichen 8-jährigen Sohn nicht mehr sah, hielt er Nachschau und fand das Kind schließlich unbestimmten Grades verletzt unter der Futterluke im Stall liegen.

Unfallhergang noch unklar

Der 8-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. „Ob sich das Kind die Verletzungen durch einen Sturz durch die Futterluke zugezogen hat oder im Stall von den Futtermitteln erfasst und dabei verletzt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“, informiert die Polizei.