EU-Haftbefehl: Jahrelang gesuchter Mann in Oberösterreich festgenommen

Am 23. Oktober 2025, gegen 15 Uhr, führte eine Verkehrsstreife der Autobahnpolizei Seewalchen Verkehrskontrollen am Rastplatz Hainbach (Oberösterreich) entlang der A1 Westautobahn durch. Dabei wurde festgestellt, dass gegen einen 26-jährigen Beifahrer aus Serbien seit dem Jahr 2022 ein europäischer Haftbefehl wegen Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vorliegt. Der Beifahrer wurde durch die Beamten festgenommen und nach Rücksprache in die Justizanstalt Wels eingeliefert.