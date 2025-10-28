Katze eingeklemmt: Feuerwehr rückte zur Tierrettung aus

Zu einem tierischen Einsatz rückte die Feuerwehr Schwechat am Nationalfeiertag aus. Eine Katze war zwischen einem Holzstück und dem Wurzelwerks eines Baumes eingeklemmt.

Am Nationalfeiertag, 26. Oktober, wurde die Feuerwehr Schwechat zu einer Tierrettung ins Ortsgebiet alarmiert. „Vor Ort zeigte sich, dass eine Katze zwischen einem Holzstück und dem Wurzelwerk eines Baumes eingeklemmt war“, berichten die Einsatzkräfte. Mithilfe eines Besens und durch das behutsame Anheben des Holzes konnten die Pfoten des aufgelösten Vierbeiners befreit werden. Nachdem die offensichtlich verletzte Katze eingefangen worden war, wurde sie in einer speziell dafür angefertigten Transportbox ins Tierklinikum Perchtoldsdorf gebracht, wo sie weiter untersucht wurde, teilt die Feuerwehr abschließend mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 17:14 Uhr aktualisiert