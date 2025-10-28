Frontal-Crash forderte fünf Verletzte

Auf der B99 bei Tamsweg kam es am 28. Oktober zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Fünf Personen wurden dabei verletzt und in die Landesklinik Tamsweg gebracht.

Am Vormittag des 28. Oktober kam es auf der B99 bei Tamsweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte eine 46-jährige Ungarin frontal mit dem Pkw einer 52-jährigen Steirerin. Durch den Zusammenstoß erlitten fünf Personen Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden in die Landesklinik Tamsweg verbracht. Alkotests verliefen negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.