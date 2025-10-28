14-Jährige Kärntnerin vermisst: „Bitte komm schnell wieder“

Unter dem Decknamen "Lilly Horbach" könnte die 14-jährige "Bea" Alexandra Beatrice L. unterwegs sein. Am vergangenen Samstag ist sie nicht mehr nach Hause gekommen. Die Familie ist in Sorge.

„Sie hatte kein Handy dabei und wir haben bis Sonntag gewartet, dann habe wir uns bei der Polizei gemeldet“, erzählt die Familie im Gespräch mit 5 Minuten. Auf Nachfrage bestätigt auch die Landespolizeidirektion Kärnten die Abgängigkeit.

Familie in großer Sorge

„Bea“ kommt aus Zlatting (Spittal an der Drau) und wurde zuletzt am Bahnhof in Spittal gesehen. Sie ist 14 Jahre alt und 156 Zentimeter groß. Wie die Familie weitererzählt, liegt die Vermutung nahe, dass sie in einen Zug nach Salzburg gestiegen ist. „Wir vermuten, dass sie in Deutschland sein könnte, weil sie öfter von Berlin geredet hat.“ Viele Menschen machen sich momentan große Sorgen und hoffen, dass die Jugendliche gefunden wird oder wieder nach Hause kommt. „Bei uns rufen so viele Bekannte und Freunde an und fragen, ob es was Neues gibt“, so die Familie.

„Ich schlafe kaum noch“

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hat Bea einen schwarzen Anorak mit weißem Kragen, einen rosa Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Sneakers getragen. Ihre Haare sind rot gefärbt und auf der einen Seite kurz und auf der anderen lang. Sichtlich besorgt betont die Verwandte im Gespräch: „Ich schlafe kaum noch und bin nervös. Ich will nur, dass sie wieder gesund bei uns ist.“

Direkte Nachricht an Bea

5 Minuten: „Wenn Bea das nun lesen könnte, was würden Sie ihr gerne direkt sagen?“ Die Familie: „Wir haben dich gern und du brauchst dir keine Sorgen machen, du wirst nicht zamgschissen wenn du heim kommst. Wir freuen uns alle wenn du wieder da bist. Alle Freunde und Bekannten rufen an und hoffen dass du schnell wieder zu uns zurück kommst.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 18:57 Uhr aktualisiert