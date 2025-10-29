Österreich-Wetter: Am Mittwoch kommt die Sonne wieder zum Vorschein

Das Wetter zeigt sich am Mittwoch überwiegend sonnig und mild. Nur vereinzelt hält sich Nebel, später ziehen Schleierwolken und im Südwesten dichtere Wolken auf - vorerst bleibt es aber trocken.

Am Mittwoch präsentiert sich das Wetter in ganz Österreich von seiner freundlichen Seite. Mit schwachem Hochdruckeinfluss und zunehmend südwestlicher Strömung überwiegt meist sonniges Wetter. Nur in einigen Tälern und Becken halten sich in den frühen Morgenstunden flache Nebelfelder, die sich aber rasch auflösen. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her einige ausgedehnte Schleierwolken über den Himmel, sie trüben den Sonnenschein jedoch kaum. Gegen Abend stauen sich an den Alpen allmählich dichtere Wolken aus Südwesten, es bleibt aber weiterhin trocken. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 3 und plus 9 Grad, am Nachmittag wird es mit 11 bis 17 Grad angenehm mild.