Pension und Pflegegeld: Betrüger führt PVA jahrelang an der Nase herum

Insgesamt waren es mehr als 40.000 Euro, die ein 59-jähriger Mann scheinbar zu Unrecht an Invaliditätspension und Pflegegeld ausgezahlt bekommen hat. Das hat die Polizei nun im Rahmen eines Vernetzungstreffens veröffentlicht.

Sozialleistungsbetrug ist in Österreich immer wieder ein großes Thema.

Hunderte Betrugsfälle mit Gesamtschaden von 3,5 Millionen Euro

Nun hat am 28. Oktober 2025 in St. Pölten bei der niederösterreichischen ÖGK ein Vernetzungstreffen der „Task Force Sozialleistungsbetrug“ stattgefunden. In Niederösterreich habe die Taskforce dabei dieses Jahr bisher rund 550 Fälle mit einem Gesamtschaden von 3,5 Millionen Euro aufgeklärt, so Landespolizeidirektor Franz Popp. Seit 2019 seien es überhaupt „mehr als 3.000 Ermittlungsverfahren mit einer Gesamtschadenssumme von über 25 Millionen Euro“ gewesen, weiß auch Hauptmann Marcel Höhenberger vom Landeskriminalamt Niederösterreich. Ein aktueller Fall schockiert dabei ganz besonders.

©LPD NÖ/O.Greene | Zahlreiche Personen haben am Vernetzungstreffen in St. Pölten teilgenommen. ©LPD NÖ/O.Greene | Landespolizeidirektor Franz Popp (rechts) und Hauptmann Marcel Höhenberger erzählen von der Betrugsbekämpfung.

Das wird 59-jährigem Bosnier vorgeworfen

Dabei steht ein 59-jähriger Bosnier aus dem Bezirk Neunkirchen im Verdacht, die Pensionsversicherungsanstalt im Zeitraum von April 2022 bis Juni 2025 zur unrechtmäßigen Auszahlung verpflichtet zu haben. Dabei habe er seinen Gesundheitszustand falsch dargestellt und seinen Aufenthalt – nämlich einen Lebensmittelpunkt in Österreich – vorgetäuscht, so die Ermittler. Er habe sich sogar mit einem Rollator zu Untersuchungen begeben, um eine Mobilitätseinschränkung vorzutäuschen. Zusätzlich hätte er noch „offensichtlich“ eine Stuhl- und Harninkontinenz sowie eine kognitive Störung „vorgetäuscht“, wodurch er sich Pflegegeld bzw. eine höhere Pflegestufe und Invaliditätspension erschlichen hat, berichtet die Polizei weiter.

Lebensmittelpunkt in Österreich vorgetäuscht?

2024 hat er sich für mindestens 260 Tage im Ausland aufgehalten, 2023 waren es immerhin noch mindestens 180 Tage. Währenddessen habe er aber seinen Lebensmittelpunkt eben in Niederösterreich vorgetäuscht, um die Leistungen der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zu erhalten, die an einen Lebensmittelpunkt in Österreich gebunden sind. Zwischen Dezember 2022 bis März 2025 hat er dadurch immerhin Pflegegeld in Höhe von 19.500 Euro bekommen, der Betrag wurde bereits zurückgefordert. Zusätzlich hat er eine Invaliditätspension in der Höhe von 22.000 Euro zu Unrecht bekommen.

Ohne Gehhilfe in Auto gestiegen, um zur PVA zu fahren

Grenzübertritte und Auslandserhebungen hätten schließlich den Verdacht erhärtet, dass er lediglich vortäuscht hat, seinen Lebensmittelpunkt in Österreich zu haben, erläutert die Polizei. Zudem sei er von Beamten am 4. April 2025 beobachtet worden, als er ohne Gehhilfe und offensichtlich ohne motorische Beeinträchtigung zu seinem Fahrzeug ging und hinter dem Steuer seines Autos Platz nahm. In weiterer Folge fuhr er zur PVA, um sich dort einer Untersuchung zu unterziehen. Die Ermittler äußern nun auch den Verdacht, dass eine verwandte Person einen Tatbeitrag zum Sozialleistungsbetrug geleistet hätte.

Nach Hausdurchsuchung festgenommen

Erhebungen hätten zudem ergeben, dass der 59-Jährige vom AMS Neunkirchen zwischen Ende Jänner 2019 und Ende Dezember 2022 Notstandshilfe und im Jänner 2023 einen Pensionsvorschuss bekam. Zudem sei er Inhaber eines unbefristeten Behindertenpasses und damit von der motorbezogenen Steuer befreit gewesen. Ende Juni 2025 habe man an seiner Wohnadresse im Bezirk Neunkirchen jedenfalls eine Hausdurchsuchung durchgeführt, Mobiltelefone sichergestellt und den 59-Jährigen festgenommen und in die Justizanstalt gebracht.