5-Euro-Brief eingetrudelt: Warum 5.000 Österreicher Geld bekommen

Bei 5.000 Haushalten in Österreich sind Briefe mit einem 5-Euro-Schein drin eingetrudelt. Das Geld kommt dabei vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) im Auftrag des Staates. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Nicht schlecht geschaut werden einige Österreicher in den vergangenen Tagen haben, als plötzlich ein Brief im Briefkasten lag – mit Geld drin. Normalerweise verbindet man Post ja eher mit Rechnungen, Nach- und Rückzahlungen und nicht mit einem 5-Euro-Schein, den man ohne etwas zu tun behalten darf. Das Geld kommt übrigens vom Staat – Erinnerungen an den Klimabonus werden da beim ein oder anderen wieder wach werden.

Geldbrief als Anreiz, um bei Befragung mitzumachen

Tatsächlich handelt es sich aber um den Anreiz, an einer Befragung teilzunehmen. Geschickt wird der Brief vom Institut für empirische Sozialforschung. Den Auftrag haben diese wiederum vom Gesundheitsministerium und dessen Tochterunternehmen Gesundheit Österreich bekommen. Thema der Befragung ist die Gesundheitskompetenz, ausgeschickt wurden die Briefe an bisher 5.000 Haushalte in Österreich – und das zufällig.

Zehn-Euro-Gutschein, wenn man Befragung macht

Bei den fünf Euro soll es übrigens nicht bleiben. Macht man die rund 30 Minuten lange Befragung, erwartet einen nämlich auch noch ein Pluxee-Gutschein im Wert von zehn Euro, den man in vielen Gastro- und Handelsbetrieben einlösen kann. Projektleiter Julian Aichholzer erhofft sich 3.600 Studienteilnehmer, wie er gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erklärt. Möglich und sehr wahrscheinlich ist dementsprechend noch eine weitere Welle an 5-Euro-Briefen.

Nicht das erste Mal in Österreich, auch in Deutschland nicht unüblich

Wie eine kurze Recherche zeigt, ist das auch nicht das erste Mal, dass man in Österreich mit einem Geldanreiz die Menschen dazu bringen möchte, bei einer Befragung mitzumachen. „Ist das legit oder will da jemand meine Daten abgreifen? Hat das sonst wer bekommen?“, hat etwa eine Person auf Reddit etwa nachgefragt, als er im Jänner 2023 einen Brief von der IFES für eine Umfrage zum „Leben in Österreich“ bekommen hat. Auch in dem Fall hätte es bei Teilnahme an der Befragung noch zehn Euro extra gegeben. Und auch in Deutschland ist ein solches Vorgehen nicht unüblich. So hat das Robert Koch Institut etwa im März 2024 und mehrere Unis im November 2024 mit demselben Vorgehen gehofft, Menschen eher zur Teilnahme an einer Studie zu bewegen.