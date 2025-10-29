„The Purge“ in Gerasdorf: Halloween-Fans planen schaurigen Umzug

In Gerasdorf bei Wien wird’s am 31. Oktober richtig gruselig! Drei Halloween-Fans verwandeln ihr Dorf in eine „The Purge“-Zone – mit Kostümen, Musik und Süßigkeiten für mutige Kinder.

Drei Freundinnen aus Gerasdorf – Caro (39), Sabine (44) und Barbara (38) – haben heuer Großes vor. Was im letzten Jahr als kleiner Halloween-Pfad für Kinder im Garten begann, wird 2025 zu einem ganzen Umzug durchs Dorf. Mit dabei: gruselige Kostüme, schaurige Musik und jede Menge Süßigkeiten für tapfere Kids. „Wir lieben Halloween – und wollen den Kindern im Ort ein unvergessliches Erlebnis bieten“, sagen die Organisatorinnen.

©Carola Galuska Gruselige Kostüme, schaurige Musik und jede Menge Süßigkeiten für die Kids.

Premiere: „The Purge“-Umzug durchs Dorf

Das Motto der Premiere könnte kaum passender sein: „The Purge“ – inspiriert vom bekannten Horrorfilm. Die Idee: Ein gruseliger Umzug zieht mit unheimlichen Gestalten durch Gerasdorf. Auf einem geschmückten Anhänger gibt’s für mutige Kinder Süßigkeiten, aber nicht ohne Herausforderung: „Wer sich traut, darf versuchen, an die Süßigkeiten zu kommen – aber natürlich mit einem kleinen Schreckmoment“, verraten die drei mit einem Augenzwinkern.

©Carola Galuska Heuer wird ein gruseliger Umzug mit unheimlichen Gestalten durch Gerasdorf geplant.

Von der Gartenparty zum Dorf-Event

Im Vorjahr hatten Caro, Sabine und Barbara für die Kinder im Dorf einen Halloween-Pfad mit drei Stationen aufgebaut. Das Thema damals: „Hexenzirkel“. Der Erfolg war über-wältigend – viele Familien kamen vorbei, die Kinder hatten riesigen Spaß. „Da war für uns klar: Das machen wir wieder! Nur diesmal größer und für alle sichtbar“, erzählen die drei.

©Carola Galuska Im Vorjahr hatten Caro, Sabine und Barbara für die Kinder im Dorf einen Halloween-Pfad mit drei Stationen aufgebaut.

Lob und Kritik

Über Social Media hat die Aktion schon im Vorfeld für Aufmerksamkeit gesorgt – und zwar im positiven wie im negativen Sinn. Viele Menschen fanden die Idee großartig, manche äußerten Kritik. „Einige haben uns missverstanden oder das Halloween-Konzept nicht nachvollzogen“, erklären die Organisatorinnen. „Aber uns geht es nicht um Angst oder Chaos, sondern um Spaß, Kreativität und Gemeinschaft. Es ist eine private Aktion, keine Veranstaltung eines Vereins oder einer Organisation.“

©Carola Galuska Über Social Media hat die Aktion schon im Vorfeld für Aufmerksamkeit gesorgt.

Ziel: Freude für die Kinder

Die drei Frauen betonen, dass ihr Halloween-Umzug ehrenamtlich organisiert ist – mit viel Unterstützung ihrer Familien und Freunde. „Wir wollen einfach, dass die Kinder lachen, sich verkleiden, Spaß haben – und vielleicht ein bisschen gruseln“, so Caro. „Das ist unser Geschenk an das Dorf.“ Wer also am 31. Oktober in Gerasdorf unterwegs ist, sollte die Augen offen halten – denn hinter der nächsten Ecke könnte schon die „Purge“-Truppe lauern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 08:46 Uhr aktualisiert