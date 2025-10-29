Mit Knall: Eurofighter ziehen tagelang über Österreich ihre Kreise

Zum zweiten Mal in diesem Jahr werden die österreichischen Luftstreitkräfte ein mehrere Tage andauerndes Überschalltraining durchführen. Von 3. bis 14. November sind dabei täglich je zwei Flüge zwischen 8 und 16 Uhr geplant.

Von 3. bis 14. November könnt ihr vermehrt Eurofighter am österreichischen Himmel beobachten - und hören.

Von 3. bis 14. November könnt ihr vermehrt Eurofighter am österreichischen Himmel beobachten - und hören.

Und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ist sich sicher: „Gerade in einer Zeit wachsender, internationaler Spannungen zeigt sich, wie wichtig die Fähigkeit zur Wahrung und Durchsetzung unserer Lufthoheit ist. Unsere Eurofighter-Piloten müssen alle Flugphasen, auch im Überschallbereich, regelmäßig trainieren, um Österreichs Luftraum sicher und effektiv schützen zu können.“

©Verteidigungsministerium/ Pusch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner erklärt, dass es „gerade in einer Zeit wachsender, internationaler Spannungen“ wichtig sei, die Lufthoheit in Österreich weiter durchsetzen zu können.

Eurofighter-Training in der Luft „unumgänglich“

Für eine funktionierende Luftraumüberwachung sei das Fliegen mit Überschall sowieso „unumgänglich“. In der Luft würden die Piloten nämlich die realen, körperlichen Belastungen eines Überschallflugs trainieren. Diese seien im Simulator nicht darstellbar. Ebenso würde das auch die enge und zeitkritische Koordinierung zwischen Militärpiloten, Radarleitoffizieren sowie der militärischen und zivilen Luftsicherung stärken, heißt es aus dem Verteidigungsministerium.

Wo die Eurofighter in Österreich trainieren werden

Die Eurofighter werdet ihr übrigens fast über dem gesamten Bundesgebiet zu sehen und zu hören bekommen. Ausnahmen stellen lediglich Ballungsräume dar und auch die Bundesländer Tirol und Vorarlberg. Diese Ausnahmen gelten jedoch nur für Überschallflüge, Flüge im Unterschallbereich können „jederzeit erfolgen“. Damit die Geräuschpegel nicht allzu störend sind, werden die Flüge jedenfalls in großen Höhen stattfinden, versichert das Ministerium weiter.

Infos zur Überschallgeschwindigkeit: Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei rund 1.200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter nun dieser Geschwindigkeit, entstehen Stoßwellen am Flugzeug, die am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden können. Wie laut der Knall schließlich ist, hängt von Flughöhe, Geländestruktur und auch Wetterlage ab.