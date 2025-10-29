Tiroler Baufirma „versteckt“ tausende Arbeitsstunden vor dem Staat

Von 2020 bis 2023 soll eine Tiroler Baufirma durch Schwarzarbeit und den Einsatz von Scheinfirmen und -rechnungen "systematisch Abgaben hinterzogen" haben, heißt es nun in einer Aussendung des Finanzministeriums.

In enger Zusammenarbeit mit dem Finanzamt und dem Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge hat das Amt für Betrugsbekämpfung den Fall nun „vollständig aufklären“ können, so das Ministerium weiter. Es gehe dabei um eine Abgabenverkürzung von nicht weniger als knapp 556.000 Euro. Die beiden ehemaligen Geschäftsführer seien mittlerweile vom Landesgericht Innsbruck jedenfalls rechtskräftig verurteilt worden.

So hat sich der Fall abgespielt

Ausgangspunkt der ganzen Sache war eine Prüfung des Prüfdienstes für Lohnabgaben. Die Prüfer dürften dabei nicht schlecht geschaut haben, als sie feststellten, dass für knapp 65.000 Arbeitsstunden keine lohnabhängigen Abgaben entrichtet worden sind. In weiterer Folge ist man auf „massive Unstimmigkeiten in den Arbeitszeitaufzeichnungen“ gestoßen. Daraus hätten sich nicht deklarierte Lohnzahlungen in Höhe von rund 344.000 Euro ergeben. Im weiteren Verlauf hat man ein ganzes Netzwerk von Scheinunternehmen aufgedeckt, die dem Anschein nach Bauleistungen als Subfirmen erbrachten, aber weder Personal noch betriebliche Infrastruktur hatten. Die fingierten Rechnungen führten zu einer weiteren Abgabenverkürzung von etwa 212.000 Euro, heißt es seitens des Finanzministeriums.

Diese Strafen fassen Betrüger nun aus

Der Hauptangeklagte wurde zu zwölf Monaten bedingter Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro verurteilt, die zur Hälfte bedingt nachgesehen wurde. Der Mitangeklagte – sein Stiefsohn – fasste drei Monate bedingt und eine zur Hälfte bedingte 70.000-Euro-Strafe aus. „Betrug schadet allen ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und untergräbt den fairen Wettbewerb. Wer glaubt, sich durch unlautere Mittel einen Vorteil verschaffen zu können, riskiert empfindliche Strafen. Wir werden den Kampf gegen Steuerbetrug noch verstärken und für mehr Gerechtigkeit sorgen“, so Finanzminister Markus Marterbauer.

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Finanzminister Markus Marterbauer: „Betrug schadet allen ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern.“

Auch Sozialleistungsbetrug wird vermehrt aufgeklärt

Apropos Betrug: Die Taskforce Sozialleistungsbetrug hat etwa auch in Tirol immer wieder Erfolge zu vermelden. Ein Fall dazu etwa hier: AMS-Betrug: Polizei findet „verlorene“ Pässe bei Hausdurchsuchung. Und am Dienstag, 28. Oktober 2025, hat in Niederösterreich ein Vernetzungstreffen stattgefunden, bei dem man den Fall eines 59-Jährigen öffentlich gemacht hat, der jahrelang widerrechtlich Pension und Pflegegeld bezogen haben soll. Alles dazu hier: Pension und Pflegegeld: Betrüger führt PVA jahrelang an der Nase herum.