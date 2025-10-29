Ehemaliger Altach-Funktionär soll Fußballerinnen heimlich gefilmt haben

Schwere Vorwürfe werden aktuell gegen einen ehemaligen Funktionär des Fußballclubs SCR Altach (Vorarlberg) erhoben. Es besteht der Verdacht, dass er heimlich Filmaufnahmen von Spielerinnen in den Umkleideräumen des Vereins gemacht haben soll. Wie die Polizei nun in einer Aussendung berichtet, würden die Ermittlungen dazu derzeit noch andauern. „Der mutmaßliche Täter befindet sich auf freiem Fuß“, heißt es weiter. Weitere Details wolle man „zum Schutz der Betroffenen“ nicht veröffentlichen. Für den ehemaligen Funktionär gilt die Unschuldsvermutung.