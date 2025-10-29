Skip to content
/ ©Pexels
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Fußballspieler mit einem Ball
Der ehemalige Funktionär soll die Fußballerinnen in den Umkleideräumlichkeiten des Vereins gefilmt haben.
Altach / Vorarlberg
29/10/2025
In Umkleideräumen

Ehemaliger Altach-Funktionär soll Fußballerinnen heimlich gefilmt haben

Skandal im Ländle! Ein ehemaliger Funktionär des SCR Altach soll Spielerinnen in den Umkleideräumen des Vereins gefilmt haben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Schwere Vorwürfe werden aktuell gegen einen ehemaligen Funktionär des Fußballclubs SCR Altach (Vorarlberg) erhoben. Es besteht der Verdacht, dass er heimlich Filmaufnahmen von Spielerinnen in den Umkleideräumen des Vereins gemacht haben soll. Wie die Polizei nun in einer Aussendung berichtet, würden die Ermittlungen dazu derzeit noch andauern. „Der mutmaßliche Täter befindet sich auf freiem Fuß“, heißt es weiter. Weitere Details wolle man „zum Schutz der Betroffenen“ nicht veröffentlichen. Für den ehemaligen Funktionär gilt die Unschuldsvermutung.

