Europameister! Österreichs Football-Nationalteam bleibt an der Spitze

Dabei lief vor 2023 nicht alles zugunsten der Österreicher. Den europäischen Thron hat man 2014 gegen Deutschland nach Verlängerung etwa noch knapp verpasst, auch 2018 holte man „nur“ Silber. 2023 konnte man dann aber mit einem klaren 28:0 den ersten Titel holen, zwei Jahre später sollte man ihn verteidigen – mit einem ebenso klaren 27:0. Österreichs Football-Nationalteam hat dabei nie wirklich etwas anbrennen lassen. Auf den erstmaligen Sieg über den großen Nachbarn Deutschland im Halbfinale – ein ebenfalls sehr klares 30:9 – sollte ein furioses Finale folgen. Die Deutschen hingegen haben im Spiel um Platz 3 gegen Italien schließlich sogar eine Medaille komplett verpasst.