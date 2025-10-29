Seit einem Jahr geschlossen: Unternehmensberatung ist „jetzt“ pleite

Ein wohl eher kurioseres Konkursverfahren beschäftigt derzeit das Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg). Die Unternehmensberatung „Telesis Entwicklungs- und Management GmbH“ ist nämlich „angeblich bereits seit September 2024 geschlossen“, heißt es seitens des KSV1870. Dennoch wird erst jetzt das Konkursverfahren eröffnet. Dienstnehmer seien jedenfalls keine betroffen, die Höhe der Verbindlichkeiten liegt bei knapp 240.000 Euro. Über die Ursachen des Vermögensverfalls liegen derzeit keine vor, diese sowie weitere verfahrensrelevante Details werden nun in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben, so der KSV1870 abschließend.