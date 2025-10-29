Erdbeben: Im Raum Fügen hat die Erde gewackelt

Dienstagabend hat im Tiroler Fügen die Erde gewackelt, ein schwaches Erdbeben hat sich ereignet. Dieses war etwa auch im acht Kilometer entfernten Schwaz leicht zu spüren, erklärt die "GeoSphere Austria".

Ein Erdbeben hat sich im Raum Fügen ereignet.

Im Raum Fügen (Bezirk Schwaz, Tirol) hat sich Dienstagabend, am 28. Oktober 2025 um 19.20 Uhr, ein schwaches Erdbeben ereignet. Wie die „GeoSphere Austria“ berichtet, sei das Beben mit der Stärke 2,3 in einem Umkreis von etwa zehn Kilometern schwach verspürt worden – und damit etwa auch im acht Kilometer entfernten Schwaz. „Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, heißt es seitens der Experten abschließend.