25 Post-Arbeitsplätze vor dem Aus: AK kämpft um Jobs

Die geplante Schließung der Post-Zustellbasis in Jennersdorf sorgt für Aufregung. 25 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel – Arbeitnehmervertreter fordern, die Entscheidung dringend zu überdenken.

Im Bezirk Jennersdorf, wo Arbeitsplätze ohnehin knapp sind, steht nun nach einer Schließung eines Real-Supermarktes und eines Autohauses die nächste Hiobsbotschaft bevor: Die Post AG plant, die Zustellbasis in Jennersdorf zu schließen. 25 Mitarbeiter sollen künftig in die Oststeiermark pendeln – ein schwerer Schlag für die Region. Arbeitnehmervertreter und die Arbeiterkammer Burgenland laufen Sturm gegen das Vorhaben und fordern: „Die Arbeitsplätze müssen in Jennersdorf bleiben!“

Kritik an der Post: „Kahlschlag auf dem Rücken der Region“

„Dieser Kahlschlag ist den motivierten Mitarbeitern gegenüber unfair“, sagt AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Das Team habe hervorragende Arbeit geleistet und verdiene keine Strafe für Effizienz. Auch die regionale Zustellinfrastruktur stehe auf dem Spiel. Ohne lokale Basis drohen längere Wege, verspätete Zustellungen und eine Schwächung der Versorgung im ländlichen Raum.

Standort soll aufgeteilt werden

Laut Post werden Standorte regelmäßig evaluiert – auch jene in Jennersdorf. Geht es nach dem Konzern, soll das bestehende Team ab März 2026 auf drei Stützpunkte in der Ost-steiermark verteilt werden. Für viele Beschäftigte wäre das ein täglicher, zeit-raubender Arbeitsweg. „Ein Albtraum für die Kollegen, die wie eine Familie zusammen-arbeiten“, sagt Post-Personalvertreter Manfred Oderits.

Forderung: „In die Region investieren, nicht sparen“

AK-Bezirksstellenleiter Reinhard Jud-Mund kritisiert das Vorhaben scharf: „Statt im ländlichen Raum zu sparen, sollte die Post in den Standort investieren.“ Die Arbeiter-kammer habe selbst in der Region ein modernes Arbeitnehmer:innen-Zentrum errichtet – ein Beispiel, wie man Verantwortung übernehmen könne. Regionale Investitionen statt Abbau, das sei der Weg, den die Menschen im Südburgenland erwarten.

Gefahr für ländliche Strukturen

Neben dem Verlust von Jobs sehen Experten auch die Aushöhlung des ländlichen Raums als Problem. Der Bezirk Jennersdorf kämpft schon jetzt mit Abwanderung und Pendlerdruck. Eine weitere Zentralisierung würde die Situation verschärfen. „Wir fordern, dass die Post ihre Pläne überdenkt. Jennersdorf darf nicht weiter geschwächt werden“, so Michalitsch abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 11:04 Uhr aktualisiert