150-Euro-Bonus läuft Ende Oktober ab

Rund 52.500 Schulkinder in Österreich, deren Familien im Juni 2025 Mindestsicherung oder Sozialhilfe bezogen haben, bekommen 150-Euro-Gutscheine für Schulartikel. Nun heißt es schnell sein, in wenigen Tagen läuft der Bonus ab.

Das Sozialministerium bzw. der Staat unterstützt Schulkinder aus betroffenen Familien zwei Mal im Jahr jeweils zum Semesterstart mit den Gutscheinen der Aktionen „Schulstartklar!“ (im Herbst) und „Schulstartplus!“ (im Frühling). Die 150 Euro gehen dabei an rund 52.500 Schüler und Schülerinnen und können per App aktiviert und eingelöst werden. Dazu haben die Betroffenen im Sommer einen Brief mit Aktivierungscode bekommen. Gleichzeitig war es auch möglich, die Gutscheine physisch zu erhalten, hier ist der Verteilzeitraum allerdings schon beendet. Mehr dazu hier: Über 2.000 Österreicher wollen 150 Euro-Gutschein „in der Hand halten“.

Aktivierungs- und Einlösezeitraum neigt sich dem Ende zu

Und auch der Aktivierungszeitraum für die digitale Variante, die per App bezogen werden kann, neigt sich nun dem Ende zu. Gleichzeitig ist auch der Einlösezeitraum auf das selbe Datum beschränkt. Wie das Sozialministerium gegenüber 5 Minuten erklärt können die Gutscheine nämlich nur noch bis inklusive 31. Oktober 2025 eingelöst werden. Danach verfallen sie. Immerhin 94 Prozent der Gutscheine seien bereits eingelöst worden, rund 51.000 Schüler hätten die Unterstützung auch schon in Anspruch genommen. Heißt aber: Immer noch gibt es hunderte Anspruchsberechtigte, bei denen das Geld mit 1. November „ablaufen“ wird.

Wofür der 150-Euro-Schulstartbonus eingelöst werden kann

Von der Aktion profitieren übrigens jene Kinder und Jugendliche, deren Familien im Juni 2025 Sozialhilfe oder Mindestsicherung bezogen hat. Die Gutscheine können für Schulartikel bei Libro- und Pagro-Diskont-Filialen eingelöst werden. Hier liegt auch der größte Unterschied zur „Schulstartplus!“-Aktion im Frühling. Diese Gutscheine können nicht nur noch bis Ende des Jahres sondern auch für etwa Kleidung und Co. eingelöst werden. Alle Infos dazu hier: Tausende Österreicher bekommen jetzt 150-Euro-Brief.